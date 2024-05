Inflação na Argentina se aproxima de 300%, mas alta dos preços desacelera

Por Miguel Lo Bianco e Juan Bustamante

BUENOS AIRES (Reuters) - Os preços na Argentina estão subindo, apesar dos sinais positivos de uma desaceleração, com a taxa de inflação anual do país provavelmente se aproximando de 300%.

Lojistas e consumidores dizem que, embora as leituras mensais da inflação tenham desacelerado desde o pico de mais de 25% em dezembro, a mudança ainda não foi totalmente sentida na prática.

O governo argentino vai divulgar os dados mais recentes nesta terça-feira. A taxa de inflação deve voltar a ficar abaixo de um dígito em abril, pela primeira vez em seis meses.

"Não importa o quanto a taxa de inflação caia, que é o que todo mundo diz, isso não se reflete aqui porque, veja bem, há itens que deveriam ter caído, mas não caíram", disse Sandra Boluch, de 50 anos, vendedora de frutas e verduras em Buenos Aires.

Ela disse que sua loja foi forçada a aumentar os salários dos funcionários porque os aluguéis aumentaram, enquanto os custos dos insumos, como sacolas plásticas, subiram, tudo isso repercutindo nos preços das cenouras e maçãs.

"Esses (preços) aumentam muito e depois isso se reflete em outro lugar. Onde? Na mercadoria", disse ela. "O transporte é mais caro, o preço do diesel sobe, tudo sobe. Portanto, não importa o quanto tentemos reduzir os preços, não podemos."

O governo do presidente Javier Milei, que herdou uma grande crise econômica, tem exaltado seu sucesso na redução da inflação mensal, que tem diminuído neste ano desde que ele assumiu o cargo em 10 de dezembro e desvalorizou drasticamente o peso, desencadeando um aumento inicial da inflação.

Milei tem incentivado uma dura campanha de austeridade com cortes de custos e procurado absorver a liquidez do mercado, o que foi bem aceito pelos investidores, ajudou a impulsionar a posição fiscal do governo e impulsionou uma recuperação das ações e dos títulos.

"Ele gerou um choque de austeridade monetária, parou de injetar pesos na economia e deu um forte sinal de austeridade fiscal", disse Eugenio Mari, economista-chefe da consultoria Libertad y Progreso.

Essa solução também atingiu duramente os salários e a atividade econômica, embora Mari tenha dito que as coisas devem melhorar.

"Uma queda acentuada nos salários reais implica uma queda na demanda agregada, uma queda no consumo e, obviamente, uma queda na atividade econômica. Mas o interessante é que agora, com a queda da inflação, a porta está aberta para a recuperação dos salários reais."