EUA/Yellen: tarifas a produtos chineses são resposta a práticas comerciais injustas de Pequim

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta terça-feira (14) que novas tarifas impostas pelo governo americano a importações chinesas são em resposta a "práticas comerciais injustas" adotadas pela China.

"Desde que assumimos, o presidente (dos EUA, Joe) Biden e eu temos deixado claro que tomaremos as medidas necessárias para garantir os interesses das empresas e trabalhadores americanos", afirmou Yellen, em comunicado.

O comentário de Yellen veio após a Casa Branca anunciar tarifas sobre US$ 18 bilhões em produtos fabricados China, incluindo aço e veículos elétricos. Ainda no comunicado, Yellen lembra que mencionou preocupações da Casa Branca com o excesso de capacidade industrial da China em encontros com as principais autoridades do país asiático, durante visita a Pequim no mês passado.