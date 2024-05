Corta rente à pele sem machucar: aparador sucesso em vendas está R$ 198

Se você prefere cuidar do visual em casa, escolher um bom aparador de pelos pode dar mais praticidade ao dia a dia. O modelo series 3000 da Philips é uma opção interessante, porque promete não agredir a pele, seja para o corte rente ou no estilo natural.

O aparador é sucesso de vendas na Amazon e já registrou mais de 2 mil compras na plataforma. Confira a seguir características do produto e o que diz quem comprou.

O que o aparador de pelos tem?

Versátil, é possível usar no corpo todo, como nas axilas, peito, abdômen e ombros, virilha e pernas.

Vem com um pente para um aparo natural, em uma altura fixa de 3 mm. Para isso, basta encaixar a peça no sistema de aparar.

Além disso, dá para utilizar o aparador sem o pente, para um corte mais rente à pele. Neste caso, para os pelos mais grossos, é indicado que o pente seja usado antes para aparar.

O aparador também conta com pontas arredondadas e lâmina hipoalergênica, para oferecer mais conforto.

O cabo ergonômico oferece mais aderência e controle durante o uso.

Ele ainda corta pelos de diferentes comprimentos, sem a necessidade de usar várias ferramentas.

Pode ser usado por 40 minutos sem fio após oito horas de carregamento.

À prova d'água, dá para ser levado ao chuveiro.

O que diz que comprou?

O aparador de pelos da Philips registra mais de 8 mil avaliações no site da Amazon, com uma nota de 4,6 de um total de 5. Confira o que diz quem já comprou e usou o produto.

O produto cumpre exatamente o que promete, aparando os pelos sem irritar a pele. Entretanto, não é igual a um aparador com lâminas. Recomendo muito a compra, pois entrega conforto e funcionalidade Rafael Beluce

Funciona muito bem, prática e fácil de usar, depila tudo, que nem na gilete, não machuca, pode passar sem medo por todo o corpo, a bateria tem uma boa durabilidade e o melhor de tudo que é a prova de água. Renan Haubert Schulz

Chegou em menos de 24h. Fiquei muito surpreso com o produto. Apara os pelos bem rente a pele e sem machucar. Vinícius Araújo Costa

Cumpre muito bem com a finalidade, apara os pelos sem beliscar, vem com um pente que regula o tamanho do pelo e pode usar sem que fiquem rente à pele. É muito fácil de usar, não corta e nem machuca . Laryssa Gomes Dourado

O melhor aparador de corpo que já usei. Vou te dizer, esse produto é incrível, já se tornou indispensável. O resultado é muito similar a qualquer lâmina, pois corta bem rente à pele. E o melhor de tudo, sem risco de machucar, nem mesmo as partes íntimas. Fiquei impressionado com o resultado desde o primeiro uso . Thiago Oliveira

Pontos de atenção

Alguns consumidores reforçam que é preciso maior atenção na hora de usar o aparador em regiões sensíveis do corpo.

Atende muito bem, só não recomendo para a virilha, dá um incômodo porque dá umas beliscadas, mas para peito e perna vale a pena. Ander

Infelizmente é um produto que você precisa usar algumas vezes para entender o melhor jeito de usar. Pode ser usado no chuveiro, mas com o pelo e pele molhados fica mais complicado de conseguir aparar certinho. João

Corte rente, mas irritou minha pele e o aparelho precisa ser carregado 8 horas para usar 30 minutos. R

