Com R$ 300 fiz minha TV antiga virar smart e não perco mais filmes e séries

Gosto muito de assistir a filmes e séries, mas não tenho uma smart TV. Passei então a procurar algo que juntasse os principais aplicativos e serviços de streaming em um só lugar.

E entre todas as opções, o aparelho mais fácil de se usar e com um bom custo-benefício que encontrei foi o Chromecast, com o Google TV.

O que gostei

Instalação fácil. Após pôr o aparelho na TV via entrada HDMI, basta se conectar no aplicativo Google Home para fazer a integração com o Chromecast, e logo depois entrar nos aplicativos e serviços de streaming que você deseja. Quem tem conta no Gmail, consegue ver até sua agenda pelo próprio Chromecast.

Streaming personalizado. Ao fazer login, consigo criar meu próprio perfil. O Chromecast mostra quais séries estava acompanhando, em qual parte parei de assistir, e também oferece sugestões de programações de diferentes aplicativos que possam me interessar com base no meu histórico.

Opções de serviços. Além de automaticamente já vir com alguns aplicativos integrados como Netflix, YouTube, Prime Video, Max e Disney+, é possível fazer o download de outros serviços na loja. Lá, encontrei e baixei a Globoplay, a Apple TV e também o Star+. Opções como Paramount+, Spotify, Twitch, entre outros, também estão disponíveis.

Design. Uma das coisas que me chamou a atenção na hora de comprá-lo foi o seu formato. O controle tem um design futurista, poucos botões, e sendo que um deles desliga a própria TV. O aparelho em si é bastante compacto, sendo até difícil de reparar que fica ao lado do monitor.

Comando de voz. Além de digitar, também é possível pesquisar nomes de filmes, séries e tirar qualquer dúvida usando minha voz. Basta clicar no único botão cinza do controle remoto do Chromecast e segurá-lo enquanto digo o que quero. O Google Assistente dá as opções que você deseja.

Uso do Chromecast durante teste Imagem: Maria Eduarda Belotto

Design é um dos destaques do aparelho Imagem: Maria Eduarda Belotto

Ponto de atenção

Duas tomadas. Para assistir aos seus programas favoritos e usar o Chromecast, é necessário ter duas entradas na tomada: uma para a TV e outra para o aparelho. O Chromecast encaixa na entrada HDMI da televisão, mas vem com outro fio USB, que deve ser usado para energizar o dispositivo.

Para quem eu indico?

Para quem deseja reunir os serviços de streaming no mesmo aparelho e ter facilidade na hora de assistir a tudo aquilo que deseja, sejam séries, filmes ou jogos.

É um produto intuitivo, de fácil instalação e que cumpre o que promete. Com bom custo-benefício, pode ser uma opção para quem não tem uma smart TV e busca simplicidade.

