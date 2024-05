Testamos gloss viral que aumenta os lábios: 'fica plump bonito e natural'

Ter os lábios mais carnudos é objeto de desejo de muita gente, e o mercado da beleza já oferece opções de produtos que prometem esse resultado. Um deles é o gloss "Lip Injection Ultimate Lip Plumper", da marca Too Faced, que viralizou no TikTok. O produto foi testado no quadro Lab da Beleza, que foi ao ar nas redes sociais de Universa no sábado (4).

No episódio, a pesquisadora e maquiadora Vanessa Rozan detalhou características do produto e mostrou o resultado do uso. Confira adiante.

Para começar, ela pontua que o gloss deve ser mantido fora do alcance das crianças. Além disso, conforme o rótulo, o produto foi testado em 106 mulheres. Depois de uma semana, 98% disseram que os lábios estavam mais macios e com volume restaurado.

O gloss é elaborado "com tecnologias avançadas e comprovadas cientificamente para volume". A fórmula é enriquecida com Vitamina E, que promove a hidratação dos lábios.

O produto ainda pode provocar "de leve a intensa" sensação de formigamento, que pode durar até cinco minutos. Ele deve ser usado exclusivamente nos lábios e não deve ser passado em outras partes do rosto. Além de dar brilho, deixa um tom rosado na boca. Por último, dá para usá-lo sozinho ou sobre um batom.

E funciona?

Vanessa Rozan afirma, inicialmente, que todo produto que dá brilho aos lábios oferece a sensação de mais volume.

Qualquer coisa que você coloque nos lábios que tenha brilho, faz, instantaneamente, a superfície parecer maior, porque a luz bate, reflete de volta e amplia , diz a expert.

Depois de usar o produto, ela sentiu uma sensação de ardência. Também notou os lábios mais rosados e volumosos. "É instantâneo mesmo. Eu gostei. Fica um plump bonito e natural", avalia.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste conteúdo e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.