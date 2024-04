Alvo de golpe da mala diz que recebeu ligação da PF: 'Achei que era trote'

O brasileiro Lucas Pereira Lopes contou no Flash UOL da tarde desta terça-feira (30) como acabou sendo investigado por tráfico de drogas após ser alvo do golpe da mala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Na última semana, a Polícia Federal prendeu quatro novos suspeitos de trocarem etiquetas de bagagens no aeroporto.

O que aconteceu

Lopes disse que viajou para a África do Sul em fevereiro e, ao desembarcar, não recebeu sua mala. "Cheguei ao aeroporto, fiz minha viagem e minha mala não tinha sido entregue. É aquele momento que todo mundo começa a pegar na sua mala e nada aparecia, comecei a ficar preocupado. Todo o processo de check-in e despacho de mala foi feito normalmente. Fui ao guichê e falei: 'Moça, minha mala não apareceu, acho que ela foi extraviada. Como podemos prosseguir'. Ela falou: 'Em um voo de 300 pessoas, só a sua mala não apareceu. Aconteceu algum problema'", relatou.

A funcionária entrou em contato com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e Lopes recebeu sua mala. "Ela falou: 'O que a gente vai fazer: entrar em contato com o aeroporto de Guarulhos, vai tentar identificar sua mala e ela virá no próximo voo'. O próximo voo era só dois dias depois. Fiquei no Safari fazendo o passeio que tinha para fazer e, dois dias depois, minha mala chega. Minha mala chegou, com um monte de etiqueta, e finalmente consegui utilizar minhas coisas", destacou.

Ao voltar para o Brasil, ele relembra que estava trabalhando quando o telefone tocou e era uma ligação da Polícia Federal. "Quando volto para o Brasil, deu um dia depois, eu estava trabalhando e meu telefone toca: era um símbolo da Polícia Federal no WhatsApp. Falei: 'É trote, a Polícia Federal não vai me ligar'. Quando o agente começou a falar, ele disse: 'Sou agente da Polícia Federal, estou seguindo uma investigação de tráfico de drogas. Você viajou para a África?'. Ele começou a fazer algumas perguntas que faziam muito sentido e pedi para ele enviar um e-mail, algo mais formal", lembrou.

Ele enviou um e-mail com várias perguntas, questionando quando foi minha viagem para a África e com foto da minha mala. Dentro desse e-mail, tinha o despacho da Polícia Federal mostrando a investigação de tráfico de drogas de 21 kg de cocaína. O que me deixou aliviado, foi que o despacho dizia que as evidências eram fracas. Minha mala foi encontrada em Brasília e eu estava na África, nem passei por Brasília. Respondi a todas as perguntas e disse que estava à disposição da Justiça.

Lucas Pereira Lopes, que teve mala trocada

Só depois ele soube dos traficantes presos no aeroporto e viu o vídeo de sua mala no dia em que a etiqueta foi trocada. "Recebi um contato da produção do Fantástico [TV Globo] falando sobre a investigação que durou dois meses, em que vários traficantes foram presos no aeroporto de Guarulhos. Mostraram minha mala sendo jogada na esteira e chega uma moça carregando uma mala com cocaína, e colocaram minha etiqueta com droga. No meu caso, os criminosos erraram meu destino. Se a mala fosse enviada à África, o desfecho seria outro [...] No meu caso, foi sorte", concluiu.