McKinsey enfrenta investigação criminal nos EUA por consultoria de opioides, dizem fontes

Por Mike Spector e Nate Raymond e Chris Prentice

NOVA IORQUE (Reuters) - A McKinsey & Co está sendo investigada criminalmente nos Estados Unidos por acusações de que a consultoria teve um papel fundamental em alimentar a epidemia de opioides no País.

Promotores federais estão se concentrando no trabalho de aconselhamento da McKinsey à Purdue Pharma, fabricante do OxyContin, e a outras farmacêuticas, afirmaram três pessoas com conhecimento do assunto.

A consultoria e o Departamento de Justiça dos EUA se recusaram a comentar.

O inquérito é focado em determinar se a McKinsey envolveu-se em uma conspiração criminosa ao aconselhar a Purdue e outras farmacêuticas em estratégias de marketing para melhorar as vendas de analgésicos prescritos, que levaram a um vício generalizado e a overdoses fatais, segundo duas das fontes.

O Departamento de Justiça também está investigando se a McKinsey conspirou para cometer fraude na área de saúde, quando seu trabalho de consultoria para empresas que vendem opioides supostamente resultou em reivindicações fraudulentas feitas a programas do governo, como o Medicare, disseram.

Os promotores também estão verificando se a McKinsey obstruiu a Justiça, em um inquérito relacionado à revelação da empresa de que demitiu dois sócios que comunicaram a exclusão de documentos relacionados a seus trabalhos com opioides, afirmaram as fontes.

A investigação, aberta anos atrás, antes do início da pandemia global, envolve autoridades do Departamento de Justiça de escritórios em Washington, Massachusetts e Virginia, de acordo com as fontes. Os dois lados estão em discussões para resolver o inquérito, disse uma das pessoas ouvidas.

Em 2019, a McKinsey afirmou que não aconselharia mais clientes de qualquer negócio relacionado aos opioides.

A Purdue não respondeu ao pedido por comentário em um primeiro momento.

(Reportagem de Mike Spector e Chris Prentice em Nova York e Nate Raymond em Boston)