Lira: deputados discutem se reforma tributária terá dois relatores ou grupos de trabalho

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que deputados discutem se a reforma tributária terá dois relatores ou se haverá a criação de grupos de trabalho. A declaração ocorreu à imprensa, nesta quarta-feira, 24.

"Nós ainda nem discutimos se vão ser dois relatores. Tem deputados pedindo para que se criem dois núcleos, como se fossem dois grupos de trabalho, para dar mais oportunidades de mais parlamentares participarem", afirmou Lira. "Não está definida a situação sobre isso."

O esclarecimento se deu no dia previsto para a apresentação das propostas do governo para regulamentar a reforma tributária.

Segundo Lira, a ideia é que os projetos estejam no plenário para votação antes do recesso parlamentar de julho. A Câmara ainda deve criar um calendário com essa previsão.

"Nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias, isso possa estar no plenário da Câmara", disse Lira. "Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo."

Segundo Lira, de toda forma, é importante que a apreciação da regulamentação da reforma tributária "aconteça esse ano ainda".