Fachin propõe equiparar regras de apuração do MP às de inquérito policial

O ministro Edson Fachin, do STF, votou alinhado com Gilmar Mendes em processo sobre a atuação investigativa do Ministério Público. Para eles, o MP tem poder de apurar crimes desde que submetam os casos a um juiz e respeitem as regras dos inquéritos policiais.

O que aconteceu?

Fachin mudou de opinião. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta tarde o julgamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que questionavam as atribuições do Ministério Público e do Ministério Público Federal para conduzir investigações próprias e que tramitavam há anos na Corte. As ações foram propostas pelo PL e pela Adepol (Associação dos Delegados de Polícia do Brasil).

Relator era contra ações em 2022. Os três casos estão sob a relatoria de Fachin, que é o relator dos processos da Lava Jato no STF. Os casos estavam em julgamento no plenário virtual e, em 2022, Fachin havia votado por rejeitar as ações, por entender que a polícia não possuía o monopólio para conduzir investigações.

Divergência de Gilmar. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes apresentou um voto divergente, no qual entendia que as investigações do MP precisariam ser submetidas a um juiz responsável desde sua abertura e ter seu andamento acompanhado pelo Poder Judiciário.

Julgamento será retomado amanhã. O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, encerrou a sessão e anunciou que o julgamento será retomado nesta quinta-feira (25) com o voto do ministro Flávio Dino.

Caso foi do virtual para o plenário físico. Após um pedido de destaque feito pela Procuradoria-Geral da República, o caso passou para o plenário físico. Antes de ser pautado para julgamento presencial, porém, o STF julgou no ano passado um outro conjunto de ações que discutiam a implementação do juiz de garantias no país.

Juiz de garantias mudou entendimento. Nesse julgamento, ficou estabelecido que a implementação do juiz de garantias é obrigatório e deveria ser feito até 2025 em todo o país. Em linhas gerais, o juiz de garantias é o magistrado responsável por atuar apenas no andamento da investigação, analisando os pedidos dos investigadores e determinando medidas como quebras de sigilo e até prisões. Na prática, as investigações do MP já passaram a contar com algumas regras para serem submetidas ao Poder Judiciário.

Fachin se alinha a Gilmar. Fachin chega a um consenso com Gilmar, propondo, de maneira inédita, que os procedimentos investigativos abertos pelo MP não apenas precisam ser submetidos desde o início a um juiz responsável, como ainda que sigam as mesmas regras aplicadas aos inquéritos policiais, que são instaurados pelas polícias e submetidos ao juiz com regras de prazo de duração.