Fim do mundo? Brasileiras estocam kit sobrevivência em caso de apocalipse

Um movimento de mulheres que passaram a estocar alimentos e equipamentos básicos para a sobrevivência diante do apocalipse, uma crise mundial ou até mesmo um problema pessoal começa a crescer na internet e se espalhar pelas redes sociais. São as “preparadoras”, ou “preppers”, em inglês. Um grupo de sobrevivencialistas que se dedica ativamente à estocagem de alimentos, medicamentos, itens de higiene pessoal, pilhas, lanternas, fósforos, facas e outros recursos para se preparar para um eventual colapso social ou catástrofe global.

O que se sabe

Essa prática, frequentemente associada ao medo do apocalipse, tem se tornado cada vez mais comum entre mulheres que seguem religiões cristãs. Os “preppers” surgiram nos EUA, como um fenômeno social complexo, um braço do sobrevivencialismo, que interliga medos, anseios, críticas sociais e a busca por segurança em um mundo em constante mutação. Medo do desconhecido, desconfiança nas instituições, desejo de controle e necessidade de pertencimento a um grupo ou ideologia são alguns dos fatores de motivação do movimento “prepper”.

Com 50 mil seguidores, a youtuber HD Sobrevivente posta diversos vídeos em seu canal que ensinam outras mulheres a fazerem seus estoques. Misturando imagens de seus próprios estoques com imagens encontradas na internet, ela explica o passo a passo para estocar água, arroz, grãos, os tipos de conservas mais duráveis, os alimentos em lata mais apropriados. Muitas vezes, os ensinamentos “técnicos” são ilustrados por teorias conspiratórias.

Quem nunca passou por um apocalipse pessoal? Estejam preparados, afirma em um dos vídeos do canal. Eu já passei e garanto que quem enfrentou o desemprego, por exemplo, passou por um apocalipse pessoal. O divórcio também é um apocalipse pessoal. Só sabe quem passa. A doença, a invalidez. Muitas criaturas com mutações genéticas foram eliminadas na época de Noé. Mas estão voltando. A mídia não quer que vocês saibam. Preparem-se. HD Sibrevivente.

“Voz de Deus”

A dona de casa Daiane Marques, 38, se tornou uma preparadora recentemente. Ela conta que tudo começou a partir de 2018, quando “ouviu uma voz” enquanto lavava louças na cozinha, aconselhando-a a guardar alimentos e avisando-a de que uma pandemia se aproximava, que acabaria com as lavouras. Em outubro de 2023, ao ouvir a pregação de um pastor, ela diz que se deu conta de que “a voz” que ouvira era a “voz de Deus”.

Daiane armazena grãos, latarias, farináceos e muita, muita água. Imagem: Arquivo Pessoal

Cheguei em casa, fiz um jejum, fiquei o dia inteiro orando, sem comer, sem beber água, pedindo para Deus confirmar se aquele pastor estava falando a verdade. Foi quando eu vi. Deus me mostrou mercados vazios. Depois começou a me mandar sonhos que mostravam que eu tinha que estocar alimentos e água. Daiane Marques, sobrevivencialista e dona de casa.

A partir daí, Daiane começou a estudar sobre o assunto e a assistir vídeos de outras preparadoras e iniciou o próprio estoque. Ela armazena grãos, latarias, farináceos e muita, muita água. Também compra em quantidades alguns descartáveis, como papel higiênico, filtros de papel, copos e pratos de plástico. Caso enfrente algum tipo de necessidade financeira, usa uma parte do estoque, que trata de repor assim que a tribulação passa.

Quanto aos “pupilos” que atrai nas redes, a maioria mulheres, Daiane afirma serem muito interessados. Além do Brasil, ela comemora a conquista de seguidores de outros países. Todos ávidos em aprender a estocar alimentos e bebidas para a chegada do apocalipse.

Quanto aos “críticos”, que constantemente dizem que ela está “louca” ou riem de seu esforço em se preparar para a “grande tribulação”, ela afirma que não leva muito em consideração. Para ela, o que importa é espalhar os avisos que ela recebe de Deus ao maior número de pessoas possível.

Acredito que essa profecia está muito perto de acontecer. A gente tem que se preparar, porque senão até os ricos vão passar fome, como eu já sonhei que aconteceria. Não adianta ter dinheiro e não ter comida para comprar. A Terra vai deixar de produzir. E isso vai acontecer no mundo todo, não é só aqui. Daiane Marques.

A importância da preparação

O UOL entrou em contato com algumas preparadoras atuantes nas redes sociais, mas a maioria respondeu que ocultar a identificação, imagem e dados do trabalho é crucial para o sucesso do trabalho. Mariana Machado, 49, atendeu ao nosso pedido. E explicou que essa aura de mistério em torno do grupo é baseada nos moldes de comportamento do tipo de sobrevivencialista conhecido como cinza (gray em inglês). É o tipo que “age nas sombras”.

Mariana é responsável por um canal no YouTube em que ensina técnicas de sobrevivencialismo e preparação Imagem: Reprodução/YouTube

Mariana segue esse modelo de comportamento, nunca compartilhando dados quantitativos ou a localização de seus estoques, o que seria um “risco”. Ela se considera uma preparadora sobrevivencialista, pois afirma ter consciência da importância em adquirir habilidades e conhecimentos de sobrevivência em situações extremas. Para ela, não faz sentido uma preparação de longo prazo, ou seja, se preparar para um evento específico, como uma grande tribulação de sete a 10 anos. O princípio é estar preparada para lidar com situações críticas, seja quais forem.

Vendo todas as movimentações mundiais, eu acredito que 2024 já está quase se tornando uma data limite para estarmos preparados para novas eventualidades, pandemias ou para a grande tribulação. Digo isso porque hoje temos acesso a tudo, temos fartura, ainda podemos produzir riquezas de todas as formas, é ainda um tempo de abundância. Podemos ter acesso a informações cruciais, seja para ampliar nossas habilidades de sobrevivência, seja para criarmos uma reserva de toda a natureza, incluindo suprimentos essenciais, placas solares, até barras de prata, ouro ou bitcoin.

Mariana Machado, Preparadora.

Ela posta em seu canal no YouTube vídeos com dicas de sobrevivência na cidade e no campo. Ela ensina outras mulheres a estocarem corretamente alimentos e bebidas em casa; aponta os tipos de equipamentos e ferramentas necessárias para se ter à mão num momento de tribulação, entre outros assuntos.