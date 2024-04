Coreia do Norte critica EUA por sanções, diz imprensa estatal

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte agirá mais para manter seu poder militar, apesar da pressão de sanções dos EUA que apenas fortaleceram o país, afirmou uma autoridade do Ministério de Relações Exteriores norte-coreano nesta quinta-feira (ainda quarta-feira no Brasil). “As sanções hediondas dos EUA serviram como catalizador e força motriz que desencadearam um aumento gradual na nossa força nacional”, disse uma autoridade sênior do Ministério de Relações Exteriores, segundo a agência de notícias estatal KCNA, referindo-se a seus testes nucleares provocados por sanções internacionais lideradas por Washington. O país “protegerá seus direitos soberanos e interesses de segurança de ameaças cada vez mais hostis e pressões de sanções dos Estados Unidos e tomará medidas reais mais fortes para tornar seu exército e força tecnológica já estabelecidos irreversíveis”, acrescentou a autoridade. Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, disse na quarta-feira que o país avançará com seu “esmagador” desenvolvimento militar, em resposta aos frequentes exercícios militares dos EUA com a Coreia do Sul. Os exércitos de EUA e Coreia do Sul conduziram vários exercícios de larga escala e intensidade nos últimos meses, dentro de uma promessa de líderes dos dois países de melhorar a prontidão militar contra ameaças da Coreia do Norte. Já a Coreia do Norte diz que os exercícios militares dos EUA são preparações para uma guerra nuclear. “Estamos acostumados com as sanções dos EUA e temos a habilidade e o grande poder de resistir a qualquer sanção rígida”, disse a autoridade do Ministério de Relações Exteriores, segundo a KCNA. (Reportagem de Ju-min Park)