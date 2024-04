Como funciona película da Hyundai para deixar carros 'à prova de mormaço'

A Hyundai está desenvolvendo uma película transparente, que, aplicada nos vidros de um veículo, poderá reduzir suas temperaturas internas em até mais de 22°C. A tecnologia foi nomeada de Nano Cooling Film (filme de resfriamento com nanotecnologia), mas podemos chamá-la de "película à prova de mormaço".

Como funciona

Uma das coisas mais desagradáveis de se dirigir durante o verão é retornar ao carro que foi parado no sol e ter que guiá-lo sob uma temperatura escaldante. Porém, isso pode estar com os dias contados com o Nano Cooling Film, da Hyundai.

Anunciado em 2023 pela marca, trata-se de uma "película de vidro revolucionária" que oferece refrigeração interna melhor do que as convencionais.

De acordo com a Hyundai, a novidade bloqueia a energia térmica externa, ao mesmo tempo em que permite que o calor interno escape.

A Hyundai testou sua eficácia aplicando o filme em 70 veículos em Lahore, no Paquistão, onde as temperaturas chegam a 50°C e cortinas são proibidas por segurança.

A marca divulgou que o Nano Cooling Film reduziu a temperatura perto da cabeça do motorista em 10,98°C em comparação com o filme colorido convencional, e em até 12,33°C em comparação com o mesmo veículo sem vidros escurecidos.

Nas superfícies de dentro do carro, a película reduziu a temperatura da superfície de incidência em 15,38°C em comparação com um veículo com película convencional e 22°C em comparação com um sem película.

O produto encontra-se em sua última fase de testes, e a Hyundai pretende produzi-lo em massa e vendê-lo em um futuro próximo.

