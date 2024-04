Atalanta goleia Fiorentina e vai à final da Copa da Itália

SÃO PAULO, 24 ABR (ANSA) - A Atalanta venceu a Fiorentina por 4 a 1 e se classificou para a final da Copa da Itália, a principal competição eliminatória entre clubes do futebol italiano.

Apesar da vitória por boa margem, a classificação dos bergamascos veio de maneira dramática no estádio Azzurri d'Italia.

A Fiorentina estava se classificando até os 49 minutos do segundo tempo, mas o time da casa marcou duas vezes nos acréscimos e garantiu o passaporte para a decisão do próximo dia 15 de maio contra a Juventus.

Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 em Florença, a Atalanta precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à decisão.

Teun Koopmeiners fez 1 a 0 para o time da casa aos oito minutos do primeiro tempo. Este resultado levaria o confronto para a prorrogação.

No início do segundo tempo, aos oito minutos, Nikola Milenkovic foi expulso e deixou a Fiorentina com 10 jogadores.

Mesmo assim, a Viola aproveitou uma bola parada para empatar com Lucas Martínez Quarta aos 23 minutos.

Este gol eliminava qualquer possibilidade de prorrogação e exigia que a Atalanta vencesse por dois gols. Qualquer vitória bergamasca por um gol ainda assim classificaria o time de Florença pelo critério de desempate dos gols marcados fora de casa.

Gianluca Scamacca iniciou a reação da Atalanta e anotou 2 a 1 aos 30 minutos.

A Fiorentina, com um a menos, resistiu até os 49 minutos, quando Adenola Lookman fez 3 a 1 e transferiu a classificação para as mãos da Atalanta.

O gol havia sido anulado por impedimento mas acabou confirmado após revisão do árbitro de vídeo.

A equipe da casa ainda marcou mais um: Mario Pasalic marcou aos 53 minutos e fechou o placar em 4 a 1.

Atalanta e Juventus farão a final em um jogo único no Stadio Olimpico de Roma no próximo dia 15 de maio.

A Juventus é a maior campeã do torneio, com 14 títulos, enquanto a Atalanta levantou este troféu apenas uma vez, em 1963.

Os dois times também garantiram vaga na Supercopa da Itália da próxima temporada, que reunirá ainda a Internazionale campeã do Campeonato Italiano e o vice-campeão da liga nacional, que ainda será definido.

No domingo (28) a Atalanta joga novamente em Bérgamo às 13h (horário de Brasília) contra o Empoli pelo Campeonato Italiano.

A seis jogos do fim do torneio, a equipe bergamasca ocupa a sexta posição com 54 pontos e luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, que virá também em caso de título na atual edição da Liga Europa.

O time do técnico Gian Piero Gasperini vai disputar a semifinal contra o Olympique Marseille da França nos dias 2 e 9 de maio.

Já a Fiorentina volta a jogar no domingo às 15h45 no horário de Brasília contra o Sassuolo. A partida será disputada no Stadio Artemio Franchi em Florença e também vale pelo Campeonato Italiano.

A Viola ocupa a nona colocação com 47 pontos e também sonha com um título internacional nesta temporada: nos dias 2 e 9 de maio os comandados do técnico Vincenzo Italiano disputam a semifinal da Uefa Conference League (a terceira competição na hierarquia do futebol de clubes da Europa) contra o Brugge da Bélgica. (ANSA).

