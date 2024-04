Vendas de casas novas nos EUA se recuperam em março

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências para uma única família nos Estados Unidos se recuperaram em março em relação ao nível revisado para baixo de fevereiro, recebendo apoio de uma persistente escassez de casas usadas no mercado, mas o ímpeto pode ser refreado pelo ressurgimento das taxas hipotecárias.

As vendas de casas novas aumentaram 8,8% no mês passado, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 693.000 unidades, o nível mais alto desde setembro do ano passado, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

O ritmo de vendas de fevereiro foi revisado para baixo, para 637.000 unidades, em comparação com as 662.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que respondem por mais de 10% das vendas de moradias nos EUA, avançariam para uma taxa de 670.000 unidades.

As vendas de casas novas são contabilizadas no momento da assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, elas podem ser voláteis em uma base mensal. Em março, as vendas aumentaram 8,3% na comparação anual.

Embora o novo mercado imobiliário continue a ser sustentado pela escassez de casas usadas à venda, o aumento das taxas de hipoteca está afetando a acessibilidade.

A taxa média da popular hipoteca com taxa fixa de 30 anos voltou a subir acima de 7%, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac, conforme relatórios sólidos sobre o mercado de trabalho e a inflação sugeriram que o Federal Reserve pode adiar um corte de juros previsto para este ano. Alguns economistas duvidam que o banco central dos EUA reduzirá os custos dos empréstimos em 2024.

