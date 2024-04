Salman Rushdie participará do Salão do Livro de Turim

TURIM, 23 ABR (ANSA) - O escritor Salman Rushdie, vítima de um ataque a faca que o deixou cego de um olho em agosto de 2022, será um dos convidados do próximo Salão do Livro de Turim, principal evento literário da Itália e que acontece entre 9 e 13 de maio.

O autor britânico de origem indiana participará de um debate com o jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, jurado de morte pela máfia Camorra, no dia 10 do mês que vem.

Rushdie também aproveitará a ocasião para apresentar seu novo livro, "Faca: Reflexões sobre um atentado", onde ele revive o ataque sofrido em 12 de agosto de 2022, quando foi esfaqueado no palco de uma palestra em Nova York.

Hadi Matar, morador de Nova Jersey de 26 anos, está preso enquanto aguarda julgamento pelo atentado, mas se diz inocente.

O escritor já havia sido alvo de diversas ameaças de morte, inclusive pelo governo do Irã, após a publicação do livro "Os versos satânicos", de 1988, acusado de "blasfêmia" por fundamentalistas islâmicos.

Em "Faca - Reflexões sobre um atentado", Rushdie narra o complicado percurso de reabilitação após o esfaqueamento, bem como a cura graças ao apoio de sua esposa, Rachel Eliza Griffiths, de sua família, dos médicos, fisioterapeutas e da comunidade de leitores. (ANSA).

