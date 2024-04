Premiê da Índia chama rivais de pró-muçulmanos em mudança de discurso durante eleição

Por YP Rajesh e Rupam Jain

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e seu partido nacionalista hindu começaram a atacar os rivais da oposição, dizendo que eles favorecem a minoria muçulmana do país, no que os analistas consideram uma tentativa de revigorar sua base de apoio após o início da eleição geral na semana passada.

A Índia começou a votar na sexta-feira em uma eleição de sete fases na qual Modi busca um raro terceiro mandato consecutivo, com uma campanha que até agora se concentrou em grande parte em seu histórico de crescimento e bem-estar, bem como em sua popularidade pessoal.

Mas em um discurso no domingo, Modi se referiu aos muçulmanos como "infiltrados" que têm "mais filhos", relacionando o comentário ao que ele chamou de plano eleitoral da principal legenda de oposição, o Partido do Congresso, para redistribuir a riqueza dos hindus entre os muçulmanos.

O Partido do Congresso negou ter feito qualquer promessa desse tipo e solicitou à Comissão Eleitoral que aja contra Modi, que, segundo as pesquisas, conseguirá uma maioria confortável, embora os analistas digam que seu partido quer evitar a possível fadiga dos eleitores e o excesso de confiança.

Os comentários controversos foram um "desvio" incomum da prática habitual de Modi, já que ele raramente tem os muçulmanos como alvo direto, disse Hilal Ahmed, analista político do Centro de Estudos de Sociedades em Desenvolvimento de Délhi.

As declarações acompanharam o baixo comparecimento dos eleitores em áreas onde o Partido Bharatiya Janata (PBJ), de Modi, havia se saído bem em 2019, acrescentou.

"O baixo comparecimento significa simplesmente que o eleitor comprometido do PBJ ainda não apareceu", disse Ahmed. "Obviamente, eles querem que o eleitor comprometido apareça. Essa é a razão para esse desvio."

O comentário sobre a redistribuição da riqueza para os muçulmanos foi apoiado e ampliado na segunda-feira por membros do partido, incluindo o poderoso colega de gabinete de Modi, o ministro do Interior, Amit Shah, que o mencionou em um discurso de campanha.

Modi voltou a fazer a afirmação nesta terça-feira, um dia depois de falar sobre os ganhos que os muçulmanos obtiveram durante seus 10 anos de governo.

No Estado de Karnataka, no sul do país, metade do qual vota na sexta-feira na segunda fase da eleição, os membros do PBJ têm realizado protestos contra o assassinato de uma mulher hindu na semana passada por um homem muçulmano.

Eles dizem que o incidente é um exemplo de "jihad do amor", um termo que os grupos hindus usam para acusar os homens muçulmanos de realizar uma campanha que atrai as mulheres hindus a se converterem ao Islã com promessas de casamento.

O governo de Modi tem sido repetidamente acusado de perseguir e discriminar os cerca de 200 milhões de muçulmanos da Índia, que formam a terceira maior população muçulmana do mundo.

O governo nega todas as acusações e Modi tem dito que trabalha para o bem-estar de todos.