MP acusa PMs de forjar tiroteio e matar morador de rua na Operação Escudo

Do UOL, em São Paulo

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ofereceu denúncia contra três policiais da Rota que teriam forjado um tiroteio para justificar o assassinato de Jefferson Junio Ramos Diogo, um homem que vivia em situação de rua no centro de São Paulo, mas apareceu morto no litoral.

O que aconteceu

Um deles, o soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, foi assassinado em fevereiro deste ano durante a Operação Verão. Mesmo assim, ele foi denunciado por ter participado do homicídio de Jefferson Junio em julho de 2023, durante a Operação Escudo. As duas ações policiais ocorreram na Baixada Santista.

Pedido de afastamento e suspensão. Outros dois PMs da Rota, o segundo-sargento Rafael Perestrelo Trogillo e o cabo Rubem Pinto Santos, que estavam na mesma guarnição de Cosmo, também foram denunciados pela Promotoria. O MP requisitou o afastamento ou suspensão do exercício funcional de ambos.

Como Cosmo morreu, o MP pediu que fosse declarada extinta sua punibilidade. A denúncia, obtida em primeira mão pelo UOL, foi apresentada em 21 de março deste ano. O processo está sob sigilo.

O que diz a denúncia

Pistola forjada junto à vítima. Na acusação, o MP diz que, além de terem praticado um homicídio, os policiais Cosmo, Trogillo e Santos puseram uma pistola junto à vítima e obstruíram propositalmente as câmeras corporais que usavam.

Câmera corporal mostrou PMs da Rota em progressão na favela da Prainha durante a Operação Escudo Imagem: Reprodução/MP-SP

Mortes na operação Verão. Seis dias depois do assassinato de Cosmo, Trogillo e Santos participaram de outras duas mortes ainda durante a Operação Verão na Baixada. Em supostos confrontos, eles mataram, na mesma ação, Cledson Pereira da Silva e Thiago de Oliveira no dia 8 de fevereiro.

Sem posição sobre a denúncia. A reportagem pediu na segunda-feira (22), via assessoria de imprensa da SSP (Secretaria da Segurança Pública), entrevistas com os PMs Trogillo e Santos. Até esta publicação, a pasta não retornou os contatos nem se posicionou sobre a denúncia do MP.

Mesmo com câmeras operacionais, não hesitaram em simular a apreensão de uma pistola ao lado do corpo da vítima que, em verdade, estava desarmada.

Trecho da denúncia do MP

Cena adulterada

Cosmo foi assassinado em fevereiro durante uma incursão em uma favela do bairro Rádio Clube, em Santos. A câmera corporal do soldado demonstrou sua atuação: ele acompanhava outros dois PMs quando decidiu se separar e entrar, sozinho, em uma viela. Logo em seguida, um criminoso, escorado em um cruzamento, disparou contra ele. O principal suspeito foi preso dias depois.

Câmera corporal gravou momento em que soldado Samuel Wesley Cosmo foi morto em Santos Imagem: Reprodução de vídeo - Cedido ao UOL

Sete meses antes, Cosmo tinha agido de maneira semelhante, segundo a denúncia do MP. Na favela da Prainha, no Guarujá, em julho de 2023, o soldado e os outros dois PMs teriam assassinado Jefferson Junio Ramos Diogo.

PMs em campana. O MP afirma que, ao avançarem pela favela, os três PMs se posicionaram atrás de uma vegetação, onde permaneceram por seis minutos. Durante a campana, os PMs viram três pessoas, duas delas armadas e a outra com uma mochila nas costas

Arma plantada. Na sequência, os demais PMs se juntaram a Cosmo. Juntos, observaram o corpo de Jefferson Junio. O MP aponta, ainda, que o cabo Santos plantou uma arma ao lado do corpo do rapaz e, depois, fingiu tê-la encontrado.

Mais de 80 mortos. Juntas, as operações Escudo e Verão foram finalizadas com 84 pessoas mortas por policiais militares. A primeira operação ocorreu após o homicídio do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, enquanto a segunda foi intensificada após o assassinato de Cosmo.