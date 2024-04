Petróleo sobe com queda do dólar; foco muda para dados econômicos

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram um dólar por barril nesta terça-feira, com o índice do dólar norte-americano recuando para seu patamar mais baixo em mais de uma semana e com os investidores desviando seu foco das questões geopolíticas no Oriente Médio para a situação das economias globais.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,42 dólar, ou 1,6%, a 88,42 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) avançaram 1,46 dólar, ou 1,8%, a 83,36 dólares o barril.

O índice do dólar norte-americano enfraqueceu após dados da S&P Global mostrarem que a atividade empresarial nos Estados Unidos arrefeceu em abril para uma mínima em quatro meses devido à demanda mais fraca. Um dólar mais barato normalmente aumenta a demanda por petróleo denominado em dólares por parte de investidores que possuem outras moedas.

Dados da zona do euro que apontaram para expansão da atividade empresarial este mês no ritmo mais rápido em quase um ano adicionaram mais suporte aos preços.

"O mercado tem estado sob pressão devido a pouco ou nenhum crescimento fora da zona do euro, por isso qualquer coisa que demonstre melhoria deve ser favorável", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

Os participantes do mercado estão olhando para além das disrupções geopolíticas, para se concentrar nos indicadores econômicos e nos equilíbrios globais de oferta e demanda, acrescentou Lipow.

"Por um lado, ainda existem dúvidas sobre o desempenho da economia da China, enquanto, por outro lado, existe um sentimento predominante de que a Opep se manterá firme nas suas ações de suporte aos preços", disse Gaurav Sharma, analista independente de petróleo em Londres.

Os investidores aguardam a divulgação, ainda nesta semana, dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do primeiro trimestre, bem como dos números de março relativos às despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed.

A expectativa é de que os estoques de petróleo bruto dos EUA tenham subido na semana passada, enquanto os estoques de produtos refinados provavelmente caíram, mostrou pesquisa preliminar da Reuters com analistas.

(Reportagem de Shariq Khan em Nova York, Deep Vakil em Bengaluru, Mohi Narayan em Nova Délhi)