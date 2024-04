Petrobras está tranquila, então o Brasil está tranquilo, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a Petrobras está "tranquila" e negou que a estatal tenha passada por uma crise, após embates recentes envolvendo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o CEO da empresa, Jean Paul Prates, ter ameaçado o cargo de Prates.

"Não vejo problema na Petrobras, o fato de ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação mal colocada, faz parte da relação do ser humano", disse.

"Posso dizer que a Petrobras está tranquila, e se ela está tranquila o Brasil está tranquilo", ressaltou.

Em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula destacou que a Petrobras tem uma capacidade de investimento maior do que o próprio Brasil.

