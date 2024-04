Pacheco defende que regulamentação tenha mesmo relator que a PEC da reforma tributária

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), externou nesta terça-feira preferir que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) seja o relator das propostas de regulamentação da reforma tributária, dada sua experiência por ter relatado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada no ano passado que definiu as diretrizes principais da reorganização do sistema de tributos.

Pacheco afirmou que os textos dos projetos de lei destinados a essa regulamentação estão sendo finalizados pelo Executivo.

O senador também manifestou expectativa de que seja encaminhada "em breve" uma solução "sustentável" para o problema das dívidas de Estados junto à União.