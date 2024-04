Lula diz não haver previsão de reforma ministerial "nesse instante"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que não está planejando uma reforma ministerial no momento, ao destacar que não acredita haver problema na relação com o Congresso.

"Não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante", disse ele, em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

O presidente disse não acreditar que haja problema na relação do governo com o Congresso, classificando o que ocorre como "situações que são normais da política".

"Estou convencido de que estamos em situação de muita tranquilidade com o Congresso", ressaltou.

(Por Lisandra Paraguassu; Reportagem adicional de Fernando Cardoso e Ricardo Brito)