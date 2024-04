Josias: Além de má gerência, saúde pública convive com assaltos

A operação realizada hoje pela Polícia Federal, que mira empresários suspeitos de desviarem recursos do SUS (Sistema Único de Saúde), retrata como a saúde pública se tornou vítima constante de fraudes e de administrações ruins, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (23).

A clientela da saúde pública no Brasil é assaltada pela iniciativa privada, pelos parlamentares, por meio das emendas, e sofre também com a inépcia, que produz desperdício de medicamentos. Há o velho problema da fila de cirurgias eletivas, que não se resolve. Há médicos demais no Sul e Sudeste, e de menos no Norte e Nordeste.

É muito triste verificarmos que, além dos problemas ocasionados pela má gerência e inépcia administrativa, temos que conviver com essa questão dos assaltos, agora no Paraná. É mais um episódio deletério que prejudica o funcionamento do SUS.

É um sistema que se mostrou muito útil na pandemia, mas é subfinanciado. Quando se retira uma parte desse subfinanciamento para o roubo e outra parte sai pelo ralo da inépcia, aí é que a coisa não pode funcionar. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que os problemas na área da Saúde não são uma novidade e, mesmo quando há alguma ação das autoridades, os esquemas fraudulentos se perpetuam, causando enorme prejuízo a quem depende do SUS.

A saúde é roubada por todos os lados. Muitas das emendas parlamentares são destinadas à saúde por força da lei, mas o dinheiro mandado para o município é desviado. São vários os casos; alguns, do governo Bolsonaro e outras, já da gestão Lula. Tudo sob investigação da Polícia Federal.

Este caso dos empresários do Paraná era muito comum no Rio de Janeiro. Ainda hoje, é um esquema que não foi desbaratado. Prende-se um, mas ele é substituído por outro e o esquema de desvio de recursos na área da Saúde se mantém.

Fora esse fato, há um problema que infelicita toda a administração pública e é mais sentido na Saúde: o desvio por incompetência, por inação. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

A PF achou R$ 30 milhões em bens ocultados de empresários suspeitos de desviar verba do SUS. Segundo auditoria da CGU (Controladoria Geral da União), o montante desviado no Paraná pode chegar a R$ 70 milhões.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.