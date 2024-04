Imigrantes se afogam no Canal da Mancha horas após Reino Unido aprovar política de Ruanda

Por Yves Herman e Hannah Ellison

WIMEREUX, França/DOVER, Inglaterra (Reuters) - Cinco imigrantes, incluindo uma criança, morreram em uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha da França para o Reino Unido em um pequeno barco superlotado na terça-feira, horas depois que o Reino Unido aprovou um projeto de lei para deportar os solicitantes de asilo para Ruanda, em uma medida para conter as viagens perigosas.

As mortes ocorreram quando um barco com 112 pessoas começou a cruzar uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo e o pânico tomou conta dos passageiros não muito longe da costa.

Os socorristas resgataram 49 pessoas, sendo que quatro foram levadas ao hospital, mas outras permaneceram no barco, determinadas a chegar ao Reino Unido.

A guarda costeira francesa ainda estava procurando por sobreviventes.

"Uma tragédia ocorreu em um barco superlotado de imigrantes no início desta manhã. Lamentamos a morte de cinco pessoas: uma menina de sete anos, uma mulher e três homens", disse o prefeito local Jacques Billant aos repórteres.

"O motor parou a algumas centenas de metros da costa e várias pessoas caíram na água", afirmou Billant.

A guarda costeira disse que 58 pessoas permaneceram a bordo.

"Elas não queriam ser resgatadas, conseguiram religar o motor e seguiram em direção ao Reino Unido", contou Billant.

O barco partiu de Wimereux, cerca de 32 km a sudoeste do porto francês de Calais.

Mais de 6.000 pessoas chegaram ao Reino Unido este ano por meio de barcos pequenos e superlotados - geralmente botes infláveis frágeis - que correm o risco de ser abalados pelas ondas ao tentar chegar à costa britânica.

Dezenas de milhares de pessoas fizeram a viagem desde 2018, e o Reino Unido reagiu passando dois anos tentando superar a oposição a uma política divisiva de enviar requerentes de asilo para Ruanda, o que espera dissuadir as pessoas de fazer as travessias.

O Parlamento britânico finalmente aprovou a legislação para permitir as deportações e o primeiro-ministro Rishi Sunak disse que espera que os primeiros voos decolem em 10 a 12 semanas, dando tempo para novas contestações legais de instituições de caridade, ativistas e sindicatos.

Grupos de direitos humanos e outros críticos afirmam que a política é desumana, mas Sunak disse aos repórteres nesta terça-feira que o governo estava agindo por compaixão, querendo impedir que traficantes de pessoas empurrem pessoas vulneráveis para o mar.

"Eles estão colocando cada vez mais pessoas nesses botes sem condições de navegabilidade, e temos visto um enorme aumento no número de pessoas nos últimos anos", disse ele. "Isso é o que tragicamente acontece."