Ibovespa recua com Vale e siderúrgicas, mas Itaú e NY atenuam perda

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um recuo discreto nesta terça-feira, mas distante das mínimas do dia, com Itaú Unibanco entre os principais suportes positivos, enquanto Vale e siderúrgicas pressionaram negativamente, com Usiminas desabando cerca de 14% também afetada por perspectivas para o curto prazo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,14%, a 125.395,6 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 125.825,7 pontos. Na mínima, pela manhã, marcou 124.310,1 pontos. O volume financeiro somava 18,8 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

O pregão brasileiro também foi beneficiado pelo viés positivo das bolsas norte-americanas e queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, após dados mostrando arrefecimento no crescimento da atividade empresarial da maior economia do mundo.

(Por Paula Arend Laier)