Hezbollah lança mais profundo ataque contra Israel desde a guerra em Gaza

O grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, disse nesta terça-feira que lançou um ataque de drone contra bases militares israelenses ao norte da cidade de Acre, em seu mais profundo ataque ao território israelense desde o início da guerra de Gaza.

Os militares israelenses afirmaram que não tinham conhecimento de que alguma de suas instalações havia sido atingida pelo Hezbollah, mas disseram mais cedo na terça-feira que interceptaram dois "alvos aéreos" na costa norte de Israel.

O Hezbollah disse que agiu em retaliação a um ataque israelense que matou um de seus combatentes. O grupo publicou o que parecia ser uma foto de satélite, com o local do ataque simbolizado por um flash com um círculo vermelho ao redor, que ficava no meio do caminho entre Acre e Nahariyya, ao norte.

Ataques aéreos israelenses mataram dois combatentes do Hezbollah no sul do Líbano, disseram os militares na terça-feira. Mais tarde, o Hezbollah confirmou a morte de um de seus combatentes, Hussein Azkoul, mas não forneceu mais detalhes.

Um outro ataque israelense, na noite de segunda para terça-feira, matou um combatente da unidade de elite do Hezbollah, as Forças Radwan, disseram os militares, embora o Hezbollah não tenha confirmado sua morte.

Desde outubro, os ataques israelenses mataram cerca de 270 combatentes do Hezbollah e cerca de 50 civis. Os disparos de foguetes e drones do Hezbollah mataram cerca de uma dúzia de soldados israelenses e metade do número de civis. O bombardeio deslocou dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados.