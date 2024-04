Commodities, balanço e piora em projeções na Focus impedem Ibovespa de subir com NY

A queda das commodities e a piora nas projeções das principais variáveis no boletim Focus impedem o Ibovespa de subir nesta terça-feira, 23, refletindo a leve alta vista das bolsas de Nova York nesta manhã, em meio a balanços dos Estados Unidos. Além disso, pesa o lucro abaixo do esperado da Usiminas no primeiro trimestre e ficam no radar os ruídos políticos, bem como as questões fiscais.

Há pouco, o Ibovespa acelerou o ritmo de queda e só oito ações subiam na carteira do principal indicador da B3, de um total de 86 papéis, apesar da alta das bolsas americanas. Já na parte setorial da Bolsa, a queda era generalizada, com destaque a segmentos mais sensíveis ao ciclo de juros, como imobiliário e de consumo.

Em meio a elevadas incertezas em relação à política monetária mundial, sobretudo dos Estados Unidos, a pesquisa Focus trouxe alterações consideráveis. A projeção mediana para a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024 subiu de 3,71% para 3,73%. Para 2025, foco principal da política monetária, a estimativa passou de 3,56% para 3,60%. Além disso, a expectativa para a Selic de 2024 foi a 9,50% (ante 9,13%). A estimativa para 2025 foi a 9,00%.

"Dada a piora externa e interna, demorara para mexer nas projeções na Focus", ressalta Mnica Araujo, estrategista de renda variável da InvestSmart XP. "E acredito que isso é apenas o começo, que ainda vermos novos ajustes. Mas é natural, pois houve uma mudança do cenário aqui e lá fora", completa.

Entretanto, Mônica pondera que o aumento da projeção na Focus para o PIB de 2024, que passou de 1,95% para 2,20%, é uma boa notícia, podendo indicar resultados melhores de algumas empresas ligadas ao consumo no curto prazo.

Porém, por ora, prevalece a queda do Índice Bovespa que, para o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, reflete a deterioração nas projeções principalmente para a taxa Selic no levamento Focus, divulgado hoje. Segundo ele, as revisões podem sugerir que o juro básico poderá terminar o ano na faia de dois dígitos.

"A queda do minério de ferro na China, em meio à falta de novidades, de estímulos, também impacta", diz Laatus.

Outro fator desfavorável ao Ibovespa, ressalta o estrategista, são as continuadas preocupações fiscais e os ruídos políticos, lembrando da chamada do presidente Lula feita ontem aos ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. "Criticas feitas em público pegam mal, reforçam a desarmonia entre os Poderes e inclusive internamente", avalia.

No exterior, o minério de ferro fechou em baixa de 1,91%, em Dalian, e o petróleo cai perto de 0,50%, o que pesa nas ações da Vale e da Petrobras, respectivamente. Vale cedia 1,50% e Petrobrás recuava entre 0,60% (PN) e -0,85% (ON) às 10h45.

Ao mesmo tempo, a Usiminas registrou lucro líquido de R$ 36 milhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 93% ante o mesmo período de 2023 e recuo de 96% no intervalo sequencial. O lucro líquido da Usiminas no primeiro trimestre de 2024, de R$ 36 milhões, ficou 34% abaixo da média das estimativas compiladas pelo Prévias Broadcast, que esperava lucro de R$ 55 milhões.

Às 10h52, o Ibovespa caía 0,87%, aos 124.483,63 pontos, após ceder 1,01%, aos 124.310,10 pontos, na mínima, ante variação zero, quando alcançou a máxima aos 125.571,86 pontos.