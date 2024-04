Barco que havia desaparecido é achado em Ilhabela

A embarcação usada por três pescadores que desapareceu com as vítimas em Ilhabela, no litoral norte paulista, foi localizada no domingo, 21, segundo informou o Grupamento de Bombeiros Marítimos do Estado de São Paulo (GBMar) na tarde de segunda-feira, 22. Dos três ocupantes, dois permanecem desaparecidos e um foi localizado sem vida no sábado, 20, um dia depois do barco para pescar ter desaparecido. No mesmo dia, duas mochilas e o motor também foram encontrados.

As buscas pelas duas pessoas desaparecidas foram retomadas na manhã desta terça-feira, 23. Elas são coordenadas pelas equipes do 11º Grupamento de Bombeiros e pelo GBMar.

Localização do barco

"Fomos informados na segunda-feira que a lancha foi encontrada na tarde de domingo próximo a Ilha de Búzios e foi retirada com o motor do local", disse o GBMar. Pelo nome da embarcação, o sobrinho de uma das vítimas confirmou que se trata da embarcação em que estavam as vítimas.

Pelo tipo de dano em toda lateral da embarcação, a hipótese é de ela tenha colidido contra a costeira. A embarcação foi encontrada por amigos dos desaparecidos e moradores da região sul de Ilhabela, conforme o GBMar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trio teria saído para pescar por volta das 15 horas de sexta-feira, 19, em um barco pequeno de alumínio, partindo do bairro dos Borrifos. Perto das 21 horas, os tripulantes, porém, ainda não tinham voltado.

Conforme o registro da ocorrência ainda na sexta-feira, a caseira da hospedagem onde os pescadores estavam hospedados ouviu gritos vindos do mar e afirmou aos bombeiros ter visto uma pessoa nas pedras, nas proximidades da costeira que dá acesso ao restaurante Nova York, no sul de Ilhabela.

Em uma primeira tentativa de busca ainda na sexta-feira, ninguém havia sido localizado. Só no sábado, a primeira vítima foi encontrada sem vida. A vítima foi identificada como Tsuyoshi Yamaguti, de 65 anos. Os outros dois ocupantes da embarcação permanecem desaparecidos. Todos são turistas de Guarulhos, cidade da Grande São Paulo.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que a embarcação virou e que Yamaguti foi arrastado para uma encosta de rochas, próximo a um restaurante, onde o corpo foi localizado.

Os desaparecidas são Albino Yoshimassa, de 71 anos e Tairon de Almeida, de 33 anos. As buscas continuam pela dupla. Já as investigações do caso seguem em andamento pela Delegacia de Polícia de Ilhabela.