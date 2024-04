Ações de tecnologia e varejo impulsionam índice europeu STOXX 600 para pico em uma semana

Por Shubham Batra e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram seu melhor dia em seis semanas nesta terça-feira impulsionadas pelos setores de saúde e tecnologia, com os investidores encontrando conforto em balanços corporativos positivos, enquanto o índice britânico FTSE 100 atingiu um pico histórico.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,09%, a 507,79 pontos, impulsionado pelo avanço de 2,6% das ações de tecnologia depois que a empresa alemã SAP informou um salto de 24% na receita de nuvem do primeiro trimestre, atingindo 3,93 bilhões de euros graças à demanda por seu software de planejamento de recursos empresariais.

As ações da empresa alemã subiram 5,3%.

As ações italianas tiveram o melhor desempenho entre os pares europeus e o índice britânico FTSE 100 fechou em máxima recorde pelo segundo dia, ajudado por uma libra mais fraca e balanços corporativos positivos.

"Esta é uma ocasião importante para o índice do Reino Unido, mas o desempenho superior vem sendo construído há um mês. Com o aumento da volatilidade do mercado, as qualidades defensivas do FTSE 100 aumentaram sua atratividade", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

Somando-se aos ganhos do índice de referência, o setor de varejo subiu 2,2%, com a Hennes & Mauritz em alta de 4,2% depois que a Morgan Stanley elevou o preço-alvo da ação.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,26%, a 8.044,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,55%, a 18.137,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,81%, a 8.105,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,89%, a 34.363,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,70%, a 11.075,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,19%, a 6.592,89 pontos.