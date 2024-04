Italianos deixaram 'marca forte' no Brasil, diz Andrea Bocelli

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Famoso como uma das vozes mais potentes da Itália, o tenor Andrea Bocelli comemora 30 anos de uma carreira de sucesso em 2024 e chega ao Brasil em maio para cinco shows, em meio às celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no maior país da América Latina.

Em entrevista exclusiva à ANSA, o tenor revelou que está "particularmente feliz" com essa coincidência, principalmente porque "os italianos deixaram uma marca forte nesta grande terra, berço de muitas tradições diferentes". Os 150 anos da imigração italiana celebram a chegada do navio La Sofia a Vitória, no Espírito Santo, em 21 de fevereiro de 1874, que deu início ao maior movimento migratório internacional da história do país latino-americano.

"É uma comunidade impressionante, em números e peso cultural, que soube testemunhar e difundir o espírito italiano no continente latino - e no Brasil -, no seu sentido mais nobre", afirmou Bocelli, enfatizando que os italianos representam "uma presença importante, feita de valores saudáveis e de muito trabalho".

Com shows em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, lar de mais de 10 milhões de ítalo-descendentes, o artista garantiu que o Brasil, "país cheio de beleza e campeão de humanidade, tem sido objeto de algumas das mais comoventes e intensas demonstrações espontâneas de afeto" de toda a sua carreira.

"O brasileiro é temperamentalmente o amigo ideal, porque é generoso, animado, apaixonado, porque sabe se emocionar, sabe curtir música", disse.

Ao longo de seus 30 anos de palcos, Bocelli já realizou cinco turnês no Brasil, além de acumular um vasto número de reconhecimentos, incluindo uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, três Classical Brit Awards, o Global Awards, seis indicações ao Grammy e outras seis ao Grammy Latino.

Ainda assim, o tenor afirmou que está sempre "pronto para aprender com o público maravilhoso" que o "acompanha com carinho". "Quando você aprende alguma coisa, você cresce; quando você não aprende mais, você envelhece", acrescentou Bocelli, garantindo que vai se sentir "em casa" no Brasil.

O italiano se apresentará em Belo Horizonte em 17 de maio, após 12 anos de seu último concerto em Minas Gerais. Na sequência, retornará ao Rio de Janeiro em uma apresentação única e exclusiva no dia 19, em um palco montado na área da piscina do hotel de luxo da rede Fairmont, tendo a Praia de Copacabana ao fundo como cenário. Esta apresentação será mais intimista, para uma plateia de 750 pessoas.

Já no dia 21 do mesmo mês, Bocelli vai para Brasília, enquanto que o Allianz Parque, na capital paulista, fechará a turnê nos dias 25 e 26. Os shows contarão com a presença de convidados especiais para os tradicionais duetos, como o próprio filho de Bocelli, Matteo, o Coral e a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e a cantora brasileira Sandy - será a terceira vez que os dois se apresentarão juntos.

"Ela parece ser uma parceira potencialmente perfeita para esta turnê. Acho que todo mundo no Brasil conhece a dimensão multifacetada do talento de Sandy. Lembro-me de ter cantado com ela pela primeira vez quando ela ainda era praticamente uma criança, um pequeno prodígio de vocalidade e sensibilidade", justificou Bocelli.

Os dois já gravaram uma versão de "Vivo Per Lei" em 1997 e, em 2012, se reencontraram em Portofino, na Itália, onde Sandy acompanhou o tenor em sua primeira performance em português, interpretando a música "Corcovado", de Tom Jobim.

"Estou honrado em poder recebê-la no palco. Estou certo de que a sua presença enriquecerá significativamente a oferta musical", destacou Bocelli, reiterando seu "apreço e sentimento de amizade por essa grande intérprete". (ANSA).

