'Em meio a guerras, beleza salvará o mundo', diz Bocelli

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - O tenor italiano Andrea Bocelli chega ao Brasil em maio para cinco shows da turnê em celebração pelos seus 30 anos de carreira e aproveitou para enviar uma mensagem de paz para um mundo marcado por guerras, como as da Ucrânia e do Oriente Médio.

Em entrevista à ANSA, o artista reforçou que "a beleza salvará o mundo", enfatizando que "cada um de nós tem o encargo e a honra de fazer a sua parte, desfrutar da beleza e transmitir valores positivos".

"Com tantas guerras em andamento e tanto sofrimento no mundo, acredito que seja ainda mais importante, necessário e urgente celebrar a força da vida e do amor", destacou Bocelli, sem se referir a nenhum conflito em específico.

"A vaidade, a presunção e o orgulho são o vírus que desencadeia fatalmente guerras e abusos. Na verdade, todos os sofrimentos e conflitos sociais encontram a sua força desencadeadora nesta presunção louca", afirmou o músico, que no entanto, ressaltou que continua "otimista" com o mundo.

"Tenho fé no ser humano, na sua inteligência e na sua capacidade de escolher, em cada direção, o rumo para o bem", concluiu.

Bocelli se apresentará em Belo Horizonte em 17 de maio, após 12 anos de seu último concerto em Minas Gerais. Na sequência, retornará ao Rio de Janeiro em uma apresentação única e exclusiva no dia 19, em um palco montado na área da piscina do hotel de luxo da rede Fairmont, tendo a Praia de Copacabana ao fundo como cenário. Esta apresentação será mais intimista, para uma plateia de 750 pessoas.

Já no dia 21 do mesmo mês, Bocelli vai para Brasília, enquanto que o Allianz Parque, na capital paulista, fechará a turnê nos dias 25 e 26. Os shows contarão com a presença de convidados especiais para os tradicionais duetos, como o próprio filho de Bocelli, Matteo, e a cantora brasileira Sandy. (ANSA).

