Desaceleração da China força bancos ocidentais a cortar custos no país

Por Selena Li e Xie Yu

HONG KONG (Reuters) - Há apenas alguns anos, as perspectivas de negócios lucrativos na China, em função de uma economia em expansão, levaram a uma corrida entre as empresas financeiras ocidentais, de bancos de investimento a gestores de ativos, para expandirem suas pegadas e buscarem talentos em todo o mundo.

Mas, à medida que crescem as dúvidas sobre a recuperação econômica da China e seus mercados ficam atrás de seus pares globais, muitas dessas empresas estão sofrendo impactos nos resultados e reduzindo ambições para o que era uma peça-chave de suas estratégias de crescimento global.

Desde o início deste ano, uma lista cada vez maior de empresas financeiras ocidentais, incluindo a Fidelity International, Morgan Stanley e Legal & General cortaram drasticamente postos de trabalho voltados para a China ou arquivaram planos de expansão na região.

O mercado espera que mais empresas sigam o mesmo caminho em breve, uma vez que uma carteira morna de negócios e geração de ativos sem brilho pesam sobre as despesas e as receitas, afirmaram executivos do setor e analistas.

O enfraquecimento do fascínio pela China para as empresas financeiras ocidentais ocorre em um momento em que Pequim tem aumentado os esforços para atrair mais capital estrangeiro para reanimar a economia doméstica em meio a tensões geopolíticas persistentes.

A Fidelity International (Fil), que está cortando 16% de sua equipe de 120 pessoas na China, por exemplo, espera que o prejuízo no país aumente para 45 milhões de dólares este ano, em comparação com os 41 milhões de 2023, de acordo com um documento interno visto pela Reuters.

O plano de pessoal da Fil foi "significativamente reduzido" para os próximos quatro a cinco anos em comparação com o plano de negócios formulado em 2022, afirma o documento, que circulou internamente no início deste ano.

Em resposta a um pedido de comentário da Reuters, a FIL disse que a empresa permanece focada no crescimento de seus negócios de fundos mútuos na China e continua a planejar "uma série de cenários" no atual ambiente de mercado.

"No início de 2024, também aumentamos nosso capital registrado e abrimos uma filial em Pequim, além de nossos escritórios em Xangai e Dalian", disse a Fil, sem comentar especificamente sobre suas perspectivas de ganhos e planos de redução de pessoal.

No setor de bancos de investimento, Morgan Stanley e HSBC foram os últimos a cortarem dezenas de postos de trabalho na região Ásia-Pacífico, a maioria deles com foco em negócios na China.

A maior parte dos banqueiros de investimento dos bancos de Wall Street com foco na China está sediada em Hong Kong.

"Estamos ouvindo que mais alguns bancos de investimento e empresas financeiras em Hong Kong (já) estão procurando reduzir a escala de pessoal", disse Sid Sibal, vice-presidente na empresa de recrutamento Hudson.

No último ano, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of America, entre outros, cortaram postos de trabalho em bancos de investimento com foco na China.

Apesar de alguns bancos pagarem bônus anuais baixos ou nulos, o atrito voluntário tem sido baixo, disse Sibal, exigindo a redução do número de funcionários este ano, de acordo com a perspectiva fraca de negócios relacionados à China.

A receita líquida do Morgan Stanley gerada na Ásia caiu 12%, para 1,74 bilhão de dólares no primeiro trimestre, em relação ao ano anterior.

O dinheiro arrecadado por meio de IPOs por empresas chinesas, inclusive em bolsas de valores onshore e offshore, caiu 80% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 2,9 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG.

O valor total dos negócios de fusões e aquisições com envolvimento da China diminuiu 36%, de acordo com os dados da LSEG, o que aponta para comissões menores que os banqueiros ganharam de seus clientes por conta de serviços de assessoria a negócios.

E o mercado de fundos onshore da China registrou um crescimento discreto de 6% em ativos no ano passado, após um aumento de 1% em 2022, desacelerando em relação a um salto anual de mais de 27% em 2020 e 2021.

"Como as perspectivas para o mercado de ações e a economia chineses permanecem lentas, as empresas estrangeiras inevitavelmente tomarão medidas para simplificar seus negócios, especialmente porque a maioria passou por uma onda de contratações nos anos anteriores", disse Yoon Ng, diretor da consultoria de gestão de ativos globais Broadridge.

Embora o mercado espere que bancos de investimento e gestores de ativos estrangeiros continuem com medidas de corte de custos no curto prazo, não se espera que muitos se retirem da China, apostando na recuperação da segunda maior economia do mundo.

"Estamos cientes do fato de que, do ponto de vista da política, certamente houve uma mudança de tom (entre Estados Unidos e China) que afeta a pegada que podemos ter do ponto de vista comercial", disse uma fonte bancária dos EUA.

"Entretanto, nossos clientes estão na China e continuaremos a operar na China. Estamos comprometidos com o país, dada a importância de sua economia", disse a fonte.