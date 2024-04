Calor fora de época atingirá SP e mais regiões do Brasil; veja previsão do tempo

Após dias de temperaturas amenas, um episódio de calor intenso deve finalizar o mês de abril em uma parte do país. O tempo quente tem origem na atmosfera seca após a passagem de uma massa de ar frio e de alta pressão atmosférica em parte do Brasil na semana passada. A previsão da empresa MetSul Metereologia é de que as temperaturas fiquem acima da média para esta época do ano nos próximos dias.

No sábado, 20, temperaturas registradas em estações meteorológicas oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já indicaram o início da nova onda de calor. Em cidades como Jataí, em Goiás, Bebedouro, no interior de São Paulo e Corumbá, em Mato Grosso do Sul, as temperaturas ultrapassaram os 32º. Em Cuiabá, Mato Grosso, a temperatura bateu 35,4ºC.

As previsões meteorológicas indicam uma escalada da temperatura no decorrer da semana no Centro-Sul do Brasil, com as maiores temperaturas previstas entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e parte de Minas Gerais devem registrar maior calor. De acordo com a Metsul, em cidades do Centro-Oeste e do interior de São Paulo, e mais isoladamente em Minas, as máximas no decorrer desta semana ficarão ao redor de 35ºC. Alguns pontos pode atingir de 37ºC a 39ºC.

A cidade de São Paulo deve ter tardes com máximas superando os 30ºC, ainda de acordo com a MetSul. As temperaturas previstas para esta época do ano na cidade geralmente ficam em torno de 25ºC.

A Meteoblue acrescenta que não há expectativa para chuva nesta semana na capital paulista.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 15ºC e 28ºC;

- Terça-feira: entre 17ºC e 29ºC;

- Quarta-feira: entre 20ºC e 30ºC;

- Quinta-feira: entre 20ºC e 26ºC;

- Sexta-feira: entre 19ºC e 29ºC.

Entre os estados do Sul, a Metsul prevê temperaturas mais elevadas no Paraná.

Já no Rio Grande do Sul, uma instabilidade reduzirá o impacto do ar quente na maior parte dos dias. A temperatura deve aumentar somente no final da semana, quando há possibilidade de ar quente invadir o estado.