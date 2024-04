Verstappen conquista GP da China de F1

ROMA, 21 ABR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, sendo seu quarto triunfo em cinco corridas da temporada.

Na prova em Xangai, o tricampeão mundial terminou na frente de Lando Norris, da McLaren, e de seu companheiro de equipe, Sergio Pérez.

A Ferrari, por sua vez, terminou com a quarta e quinta posições, tendo o monegasco Charles Leclerc ficado à frente do espanhol Carlos Sainz.

O britânico George Russell também somou pontos ao ficar em sexto com a Mercedes. O bicampeão mundial Fernando Alonso foi o autor da volta mais rápida, mas fechou a prova em sétimo com sua Aston Martin.

Na sequência, o australiano Oscar Piastri levou sua McLaren rumo ao oitavo degrau, enquanto Lewis Hamilton, que largou do 18º lugar do grid, concluiu em nono. Por fim, Nico Hulkenberg, com a Haas, fechou o top 10. (ANSA).

