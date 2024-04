Tesla baixa preços de carros elétricos na China em sinal das dificuldades de Elon Musk no setor

Este é um novo sinal das dificuldades da Tesla no mercado de carros elétricos, já que a chinesa BYD roubou o título de maior vendedora global no final de 2023. Confrontada com uma erosão nas vendas, a empresa de Elon Musk reduziu o preço de venda dos seus veículos elétricos na República Popular da China em quase US$ 2.000 (aproximadamente R$ 10.400). No sábado (20), Musk adiou uma viagem planejada à Índia para focar nas dificuldades do grupo.

A concorrência dos carros elétricos chineses de baixo custo já tinha forçado a Tesla a baixar os seus preços nos Estados Unidos no ano passado. Agora, ao reduzir seus preços em 14.000 yuans, quase US$ 2.000, em média, a Tesla espera estancar o sangramento no mercado chinês.

Washington e Bruxelas denunciam regularmente a concorrência desleal de Pequim, acusada de encher os seus fabricantes nacionais de subsídios. EUA e a União Europeia podem ameaçar tributar as importações, mas o Ocidente não tem influência no mercado chinês em si, atualmente o maior mercado automóvel do mundo.

Não é à toa que a maior fábrica da Tesla fora dos Estados Unidos está localizada na China, em Xangai.

Crise atrás de crise na empresa de Musk

No início de janeiro, o grupo de Elon Musk foi forçado a fazer recall de 1,6 milhão de carros para uma atualização de software.

Diante de uma carteira de pedidos lenta, o bilionário anunciou na última segunda-feira a demissão de 10% de sua força de trabalho em todo o mundo.

Em junho, ele tentará que uma remuneração recorde de US$ 56 bilhões por ano seja validada pela assembleia geral de acionistas da sua empresa automotiva. No entanto, as ações do grupo perderam 40% do seu valor em quatro meses, o que pode ser um pouco difícil de sanar no curso prazo.