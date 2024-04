Liverpool vence na visita ao Fulham (3-1) e é líder do Inglês ao lado do Arsenal

O Liverpool se recuperou neste domingo (21) da recente eliminação na Liga Europa e se tornou co-líder da Premier League ao lado do Arsenal após vencer por 3 a 1 na visita ao Fulham, pela 34ª rodada do campeonato inglês.

Trent Alexander-Arnold (31'), Ryan Gravenberch (52') e Diogo Jota (71') marcaram para os 'Reds' numa vitória tranquila sobre o Fulham que diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário depois do intervalo.

Com estes três pontos, a equipe comandada por Jürgen Klopp iguala o Arsenal do técnico Mikel Arteta no topo da Premier com 74 pontos, à frente do Manchester City, que tem 73 mas que disputou um jogo a menos depois de ter jogado as semifinais da Copa da Inglaterra, no sábado.

Depois da surpreendente eliminação nas quartas de final da Liga Europa contra a Atalanta, o Liverpool almeja vencer o campeonato inglês e assim conseguir a dobradinha nesta temporada, após conquistar a Copa da Liga no final de fevereiro.

Os 'Reds' abriram o placar aos 31 minutos com uma esplêndida cobrança de falta em que a bola entrou no ângulo cobrada pelo lateral-direito Alexander-Arnold, que voltou ao time após dois meses lesionado.

O Fulham conseguiu empatar aos 46 minutos do primeiro tempo, após o zagueiro Timothy Castagne aproveitar um rebote dentro da área.

Depois de uma primeira etapa marcada pelo equilíbrio, tanto no placar quanto nas chances criadas, os jogadores de Klopp foram superiores na segunda.

O meio-campista holandês Ryan Gravenberch marcou o segundo para os visitantes com um chute forte de fora da área.

O português Diogo Jota fechou o placar depois de uma jogada com Cody Gakpo em que marcou o seu 100º gol no futebol inglês.

A equipe do Liverpool não sentiu falta de sua estrela, o egípcio Mohamed Salah, nem do atacante uruguaio Darwin Núñez, que começou no banco e jogou apenas os últimos 30 minutos.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sheffield United - Burnley 1 - 4

Luton Town - Brentford 1 - 5

Wolverhampton - Arsenal 0 - 2

- Domingo:

Everton - Nottingham 2 - 0

Crystal Palace - West Ham 5 - 2

Aston Villa - AFC Bournemouth 3 - 1

Fulham - Liverpool 1 - 3

- Terça-feira:

(16h00) Tottenham - Manchester City

- Quarta-feira:

(15h45) Brighton - Chelsea

(16h00) Manchester United - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 74 33 23 5 5 77 26 51

2. Liverpool 74 33 22 8 3 75 32 43

3. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44

4. Aston Villa 66 34 20 6 8 71 50 21

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 17

7. Manchester United 50 32 15 5 12 47 48 -1

8. West Ham 48 34 13 9 12 54 63 -9

9. Chelsea 47 31 13 8 10 61 52 9

10. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2

11. Wolverhampton 43 33 12 7 14 46 53 -7

12. Fulham 42 34 12 6 16 50 54 -4

13. AFC Bournemouth 42 33 11 9 13 48 60 -12

14. Crystal Palace 36 33 9 9 15 42 56 -14

15. Brentford 35 34 9 8 17 52 59 -7

16. Everton 30 33 10 8 15 34 48 -14

17. Nottingham 26 34 7 9 18 42 60 -18

18. Luton Town 25 34 6 7 21 47 75 -28

19. Burnley 23 34 5 8 21 37 69 -32

20. Sheffield United 16 33 3 7 23 31 88 -57

./bds/eb/iga/aam

© Agence France-Presse