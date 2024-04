Líder supremo do Irã diz que país 'demonstrou poder' contra Israel

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, agradeceu às forças armadas do país pelo ataque deste mês a Israel, dizendo que o país demonstrou seu poder independentemente de quantos alvos foram atingidos, informou a agência de notícias oficial do Irã neste domingo.

No seu primeiro ataque direto a Israel, o Irã enviou uma barreira de mais de 300 mísseis e drones em 13 de abril, no que disse ser uma retaliação pelo suposto ataque mortal de Israel ao complexo da sua embaixada em Damasco, em 1° de abril.

A maioria dos mísseis e drones foram abatidos por Israel e seus aliados e o ataque causou danos modestos em Israel.

"Quantos mísseis foram lançados e quantos deles atingiram o alvo não é a questão principal, o que realmente importa é que o Irã demonstrou o seu poder durante essa operação", disse Khamenei neste domingo.

Na manhã de sexta-feira, explosões ecoaram na cidade iraniana de Isfahan, no que fontes disseram ter sido um ataque israelense. Teerã minimizou o incidente e disse que não tinha planos de retaliação ? uma resposta que parecia destinada a evitar uma guerra em toda a região.