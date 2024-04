Leverkusen arrancar empate nos acréscimos contra Dortmund e salva invencibilidade

O Bayer Leverkusen, com o primeiro título de campeão da Bundesliga já assegurado, arrancou um empate nos acréscimos neste domingo (21) em 1 a 1 na visita ao Borussia Dortmund, dando assim continuidade à sua impressionante série de 45 jogos consecutivos sem perder.

Com o primeiro título da liga em 120 anos de existência garantido há sete dias, o Leverkusen perdia por 1 a 0 após um excelente chute de Niclas Füllkrug aos 81 minutos, mas empatou aos sete minutos dos descontos através do croata Josip Stanisic.

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso são, sem dúvida, os reis dos acréscimos nesta temporada, já que neste domingo marcaram o 14º gol (contando todas as competições) fora do tempo regulamentar, desta vez no Westfalenstadion (e o 28º após o minuto 80).

Levando em conta todas as competições, o Leverkusen está há 45 jogos sem perder.

"No nível mental nunca é fácil quando você já é campeão. Mas temos nossos próprios desafios, um deles é permanecer invicto ao longo da temporada", explicou o meio-campista suíço Granit Xhaka em entrevista à DAZN.

O clube da periferia de Colônia ainda pode se juntar ao Perugia (30 jogos em 1978/79), Milan (34 em 1991/92), Juventus (38 em 2011/12) e Arsenal (38 em 2003/04) na seleta lista dos únicos das cinco principais ligas (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) a fechar uma temporada sem perder no campeonato desde 1945.

- Em busca do recorde -

Entre esses desafios está também a possibilidade de terminar a temporada 2023-2024 com três títulos.

Depois de ter garantido o primeiro, a Bundesliga, o Leverkusen disputará a final da Copa da Alemanha, no dia 25 de maio, contra o Kaiserslautern (da 2ª divisão) e segue na disputa da Liga Europa, com a semifinal contra a Roma no início de maio, e a eventual final em Dublin, na Irlanda, em 22 de maio.

Com 80 pontos ganhos no momento em que restam quatro rodadas para fim, o Leverkusen ainda pode quebrar o recorde de pontos em uma temporada do Campeonato Alemão, estabelecido pelo Bayern de Munique de Jupp Heynckes em 2012/13, com 91 pontos.

Para isso, terá de vencer em casa, na próxima semana, o Stuttgart, terceiro colocado, que perdeu neste domingo na visita ao Werder Bremen (2-1), e depois Eintracht Frankfurt e Bochum, antes de receber o Augsburg.

Para o Borussia Dortmund, o empate diante do novo campeão fez com que ficasse a dois pontos do Leipzig (57 contra 59) na luta pelo quarto lugar, em teoria o último a classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Mas com as classificações do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund para as semifinais da principal competição europeia e do Leverkusen para as semifinais da Liga Europa, a Alemanha está numa posição ideal para ganhar uma das duas vagas adicionais concedidas aos dois melhores campeonatos da temporada 2023-2024.

Com 63 pontos, o Stuttgart mantém a terceira posição, embora esteja a três do Bayern de Munique (2º), e sua vantagem sobre o Leipzig (4º) esteja reduzida a quatro pontos.

Já o Werder Bremen (11º) deu um grande passo para a permanência na Bundesliga com essa vitória, uma semana depois de ter testemunhado em campo o título do Bayer Leverkusen.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Augsburg 3 - 1

- Sábado:

Hoffenheim - B. Mönchengladbach 4 - 3

Wolfsburg - Bochum 1 - 0

Colônia - Darmstadt 0 - 2

Heidenheim - RB Leipzig 1 - 2

Union Berlin - Bayern de Munique 1 - 5

- Domingo:

Werder Bremen - Stuttgart 2 - 1

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1 - 1

Freiburg - Mainz 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 80 30 25 5 0 75 20 55

2. Bayern de Munique 66 30 21 3 6 87 37 50

3. Stuttgart 63 30 20 3 7 68 36 32

4. RB Leipzig 59 30 18 5 7 69 34 35

5. Borussia Dortmund 57 30 16 9 5 58 35 23

6. Eintracht Frankfurt 45 30 11 12 7 46 40 6

7. Freiburg 40 30 11 7 12 42 53 -11

8. Augsburg 39 30 10 9 11 48 49 -1

9. Hoffenheim 39 30 11 6 13 53 60 -7

10. Heidenheim 34 30 8 10 12 43 52 -9

11. Werder Bremen 34 30 9 7 14 38 50 -12

12. B. Mönchengladbach 31 30 7 10 13 53 60 -7

13. Wolfsburg 31 30 8 7 15 35 50 -15

14. Union Berlin 29 30 8 5 17 26 50 -24

15. Mainz 27 30 5 12 13 31 48 -17

16. Bochum 27 30 5 12 13 34 60 -26

17. Colônia 22 30 4 10 16 23 53 -30

18. Darmstadt 17 30 3 8 19 30 72 -42

./bds/tba/chc/iga/eb/aam

© Agence France-Presse