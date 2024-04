Bolsonaro participa de ato em Copacabana, 2 meses após unir multidão em SP

Jair Bolsonaro (PL) participa hoje de uma manifestação em Copacabana, no Rio, dois meses após atrair uma multidão ao ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O que se espera da manifestação

O ato está marcado para as 10h. A expectativa da organização é que estejam presentes os governadores Claudio Castro (PL-RJ), Jorginho Mello (PL-SC) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Dos três, só Mello confirmou presença à reportagem. Além deles, são esperados nove senadores e 60 deputados federais.

Manifestação ocorre em momento com clima diferente ao de fevereiro. À época, o evento em São Paulo ocorreu dias após Bolsonaro depôr na investigação de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, o apoio de Elon Musk e outros atores internacionais a Bolsonaro contra o STF muda esse cenário.

Ato pode ser fortalecido por falas de Musk contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. "Por que vocês estão pedindo tanta censura no Brasil?", Musk tuitou no dia 6. Ele respondia a outro tuíte, do ministro Moraes, que, por isso, incluiu Musk entre os investigados do inquérito das milícias digitais.

A situação disparou uma onda de críticas de conservadores do mundo todo ao juiz. Apoiadores do ex-presidente destacam, como fatores que podem encorajar mais gente a ir ao ato, artigos de opinião contra as ações de Moraes em diversos jornais e a ausência de novas medidas por parte do ministro após o episódio.

Minuta do golpe também será alvo de críticas. "Nós vamos detonar essa fake news de minuta de golpe", disse Silas Malafaia. O pastor explicou que "cada um, do seu jeito, vai dar uma palavra sobre o assunto". "Cada um é livre para falar", afirmou ele sobre os oradores.

Uma vaquinha foi organizada para financiar os gastos com o ato. Articulada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a iniciativa levantou R$ 125 mil. Ao todo, 25 parlamentares doaram R$ 5 mil, cada um, para custear o aluguel dos trios elétricos e outras despesas.

Reunir público durante feriadão de quatro dias será desafio. Na terça (23), o dia de São Jorge é feriado no Rio e, tradicionalmente, muitos cariocas deixam a cidade em ocasiões desse tipo. Como o feriado é celebrado apenas no estado, a presença de turistas fora de época na cidade não é algo esperado.

Céu sem nuvens e temperatura amena. De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus na cidade do Rio hoje.