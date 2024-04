Homem some no mar após cair de moto aquática na praia da Barra no Rio

Um homem desapareceu no mar após sofrer um acidente de moto aquática, neste sábado (20), na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O homem caiu da moto aquática ao fazer uma manobra. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ele pilotando o veículo em direção a alguma ondas, mas, na sequência, é possível ver que ele não consegue manter o equilíbrio da moto. Logo após, o veículo vira de cabeça para baixo e ele cai na água. Desde então, o homem não foi mais visto.

Buscas iniciaram na tarde de sábado. Equipes do Corpo de Bombeiros de Botafogo, Copacabana e os grupamentos Aéreo e Marítimo deram início às buscas para localizar a vítima por volta das 15h30 de ontem.

Homem ainda não foi encontrado. O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro no fim da tarde de hoje e foi informado que as buscas prosseguem. Não há informações sobre a identidade do homem.