Em motel, homem se recusa a fazer Pix para mulheres e é esfaqueado

Um homem foi esfaqueado na sexta-feira (19) dentro de um motel por duas mulheres em Paraíso do Tocantins. A vítima, de 21 anos, teria se recusado a fazer um Pix.

O que aconteceu

Homem foi golpeado três vezes nas costas. As mulheres teriam atacado após a vítima se recusar a fazer uma transferência via Pix.

Suspeitas pularam muro. Em imagens das câmeras de segurança divulgadas pelo motel, as duas mulheres foram vistas pulando um muro com o auxílio de um pedaço de madeira, numa espécie de rampa. As acusadas ainda não foram encontradas pela polícia.

Atendente do motel ouviu gritos. De acordo com a polícia, um funcionário do estabelecimento ouviu gritos vindos do quarto. Ao checar a situação, encontrou o homem coberto de sangue e com perfurações, não sabendo se de faca ou outro objeto.

Estado de saúde do homem é desconhecido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminharam até um hospital da cidade.

Polícia ouviu a vítima e busca as duas mulheres. Ao UOL, a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil informou que o delegado responsável colheu o depoimento do homem ainda no hospital e iniciou as buscas pelas mulheres. A investigação será conduzida pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado.