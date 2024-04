Homem cai durante voo de parapente na Serra da Mantiqueira em MG

Um homem de 42 anos sofreu um acidente durante um voo de parapente na Serra da Mantiqueira, na região sul de Minas Gerais, no sábado (20).

O que aconteceu

O homem caiu em uma área de vegetação densa e de difícil acesso, próximo à rampa de decolagem. O socorro foi feito por militares do Corpo de Bombeiros, que tiveram o apoio de um helicóptero para fazer o resgate.

O comandante da aeronave fazer um voo pairado para que um socorrista pudesse desembarcar e resgatar o homem, segundo os bombeiros.

Vítima estava com hipotermia, hipoglicemia e dores no corpo, mas sem fraturas externas. Ele foi levado até a cidade de São Lourenço onde recebeu cuidados do Samu (Serviço do Atendimento Móvel de Urgência).

Em seguida, o homem foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.