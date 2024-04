Frango no Pote quer passar de 70 para 100 lojas e faturar R$ 120 mi em 2024

Foi em uma viagem para os EUA entre 2011 e 2012 que Carlos Augusto Nepomuceno da Silva, 52, experimentou o frango frito americano. De volta a Brasília, decidiu criar um negócio similar. Abriu o Frango no Pote em abril de 2012 para vender só via delivery, mas, um mês depois, inaugurou a primeira loja. Hoje, a rede tem 70 unidades. A meta é chegar a cem lojas abertas e faturar R$ 120 milhões em 2024.

Como ocorreu a expansão da rede

A empresa começou com um mini delivery. Funcionava na área da churrasqueira da casa da família. Na época, Silva, que é pedagogo, trabalhava como coordenador geral do Centro Educacional Católica, dentro da Universidade de Brasília. Saiu do emprego dois anos depois, em 2014, para focar totalmente no seu negócio. Hoje, ele é diretor financeiro da empresa.

A primeira loja física foi aberta em 2012, em Arniqueira (região administrativa do Distrito Federal). O investimento foi de R$ 100 mil.

Em 2014, a empresa começou a vender franquias. Hoje, a rede tem hoje 70 unidades em funcionamento, sendo seis próprias e 64 franqueadas, em 15 estados. No Distrito Federal, são 28 unidades.

"O foco da expansão hoje é consolidar a marca no Centro-Oeste e em Minas Gerais", afirma Carlos Augusto Nepomuceno da Silva Júnior, 25, filho do fundador e CEO da Frango no Pote. Em São Paulo, a rede tem oito unidades.

Franquia custa a partir de R$ 299 mil

São quatro modelos de negócio: container, loja express (loja de rua sem salão), loja de rua com salão e loja de shopping. A escolha do modelo depende da cidade e perfil do investidor. O investimento na franquia é a partir de R$ 299 mil.

O frango é a única proteína do cardápio. Há opções de saladas, sanduíches, refeições e frango frito servido em potes. Em média, o frango no pote (médio, 600g) custa R$ 40; o grande (1,2 quilo), R$ 65,50. Há variação de preço de acordo com cada região.

A receita do frango frito é da família e secreta. A farinha para empanar os frangos, os molhos e os temperos são próprios, segundo Júnior.

No final de 2023, a rede lançou o chocolate Frango no Pote. É um chocolate empanado na tradicional farinha da marca e frito. Custa R$ 3,90.

Em 2023, o faturamento da empresa foi de R$ 110 milhões. O lucro não foi revelado.

Faturamento cresceu 30% na pandemia

Em 2020, o faturamento da empresa cresceu 30% em relação a 2019. O delivery foi o principal motivo. O número de unidades triplicou de 2020 para 2021: a rede passou de 20 para 60 lojas.

Até hoje a empresa é familiar. São sócios Silva (pai), Júnior (filho) e Verônica Cordeiro (mãe do Júnior).

