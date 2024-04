Ataque a tiros em Memphis, nos EUA, deixa ao menos 2 mortos

WASHINGTON, 21 ABR (ANSA) - Pelo menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas em virtude de um tiroteio ocorrido em uma festa de rua em Memphis, nos Estados Unidos.

De acordo com a polícia local, o ataque ocorreu no Orange Mound Park e a celebração tinha de 200 a 300 pessoas. A realização da festa, contudo, não teria sido autorizada pelo município do estado do Tennessee.

As forças de ordem norte-americanas não efetuaram nenhuma detenção até o momento, mas o tiroteio pode ter sido protagonizado por pelo menos duas pessoas.

Nas redes sociais, alguns vídeos mostram que os disparos foram efetuados logo depois de uma exibição de carros de luxo.

