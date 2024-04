Salário mínimo previsto para 2025 tem alta 2,6% além da inflação

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) apresentada pelo governo ao Congresso Nacional propõe um aumento de 6,37% no valor do salário mínimo em 2025, dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.502. A variação deve representar mais um ganho acima da inflação aos trabalhadores.

Projeção. Caso a atual expectativa do mercado financeiro para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) seja confirmada em 3,71%, o aumento do mínimo vai corresponder a uma alta real de 2,57%.

O mais importante é que o valor rompeu a barreira dos R$ 1.500. Teremos que ver ainda como vai ficar a inflação até o final do ano, mas do ponto de vista de aumento real a nossa avaliação é bastante positiva.

Fausto Augusto Junior, diretor-técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)

Sequência de altas. As previsões indicam para um novo avanço do salário mínimo com aumento real acima de 2%. As oscilações acompanham a perda de ritmo da inflação desde o salto de 10,06% do IPCA em 2021. Para o ano seguinte, o piso salarial subiu 10,18%, praticamente sem ganho real.

Política de valorização. A partir de 2024, o governo estabeleceu a volta de uma política de aumento do salário mínimo, semelhante àquela que vigorou no Brasil entre 2012 e 2018.

Cálculo do reajuste. Com a mudança, as variações do piso passam a considerar a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses, mais a taxa de crescimento real do segundo ano anterior ao ano vigente.

Sem crescimento. Caso o PIB (Produto Interno Bruto) não avance no período pré-estabelecido, o salário mínimo será reajustado somente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), sem alta real.

Qualquer proposta de valorização do salário mínimo é algo de longo prazo. Essa política atual foi desenhada para estar vinculada ao crescimento econômico. O mais importante é que o aumento da renda impulsiona o mercado interno, a entrada de investimentos e a economia em sua totalidade.

Incremento no bolso. Além dos trabalhadores que recebem o piso da remuneração nacional, o salário mínimo é também referência para os pagamentos de servidores públicos, beneficiários de programas sociais e aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).