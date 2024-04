Vídeo: Motoqueiro cai na Baía de Guanabara e é resgatado por pescadores

Um homem que seguia de moto pela Linha Vermelha, no Rio, perdeu o controle do veículo e caiu na Baía de Guanabara, por volta de 7h30 de sexta (19) — de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A vítima foi resgatada por pescadores.

O que aconteceu

Acidente ocorreu no trecho da via entre Duque de Caxias (RJ) e o bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem submerso nas águas da Baía de Guanabara entre os pilares que sustentam a via.

Queda mobilizou motoqueiros que circulavam pela região. Um dos vídeos do local na hora do acidente mostra vários deles aguardando o resgate do colega de profissão.

Vítima foi resgatada por pescadores. Feito de barco, o salvamento só foi possível porque o acidentado encontrou uma corda, na qual conseguiu se segurar até a chegada de ajuda. Um dos vídeos mostra a comemoração de outros motoqueiros, na parte de cima da via, quando o colega sobe a bordo da embarcação que o salvou.

"Obrigado, família", homem gritou após resgate. Ele teve ferimentos na mão e no queixo, de acordo com vídeos divulgados na internet — mas parecia passar bem.

Quando bombeiros do quartel de Caxias chegaram ao local, a vítima já havia sido removida da baía. Não há informações sobre a identidade do motoqueiro.