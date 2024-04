Leipzig vence na reta final em sua visita ao Heidenheim

O RB Leipzig conquistou uma vitória em sua visita ao Heidenheim (2-1) na reta final da partida, resultado que lhe permite se consolidar no quarto lugar na Bundesliga alemã faltando quatro rodadas para o final do campeonato.

Com 59 pontos após 30 jogos, o Leipzig tem três pontos a mais que o Borussia Dortmund, quinto colocado e que receberá no domingo o já campeão Bayer Leverkusen, que segue invicto nesta temporada com 44 jogos disputados em todas as competições.

Teoricamente, o 4º colocado da Bundesliga é o último que se classifica para a próxima Liga dos Campeões, mas com a presença de Bayern de Munique e Borussia Dortmund nas semifinais da Liga dos Campeões, e do Leverkusen na mesma fase da Liga Europa, a Alemanha poderá conseguir uma das duas vagas adicionais que serão atribuídas aos dois melhores campeonatos da temporada 2023/2024 nas competições europeias.

o esloveno Benjamin Sesko colocou o Leipzig do técnico Marco Rose na frente aos 42 minutos. O meio-campista austríaco Nikola Dovedan empatou para o Heidenheim no segundo tempo (69') e o belga Loïs Openda marcou o gol da vitória faltando 5 minutos para o fim do tempo regulamentar (85').

Também neste sábado o Bayern visita o Union Berlin sem nada em jogo no campeonato.

Esta partida em Berlim e a de Munique contra o Eintracht Frankfurt na próxima semana devem servir de preparação para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no início de maio.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Augsburg 3 - 1

- Sábado:

Hoffenheim - B. Mönchengladbach 4 - 3

Wolfsburg - Bochum 1 - 0

Colônia - Darmstadt 0 - 2

Heidenheim - RB Leipzig 1 - 2

Union Berlin - Bayern de Munique

- Domingo:

(10h30) Werder Bremen - Stuttgart

(12h30) Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

(14h30) Freiburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 79 29 25 4 0 74 19 55

2. Bayern de Munique 63 29 20 3 6 82 36 46

3. Stuttgart 63 29 20 3 6 67 34 33

4. RB Leipzig 59 30 18 5 7 69 34 35

5. Borussia Dortmund 56 29 16 8 5 57 34 23

6. Eintracht Frankfurt 45 30 11 12 7 46 40 6

7. Augsburg 39 30 10 9 11 48 49 -1

8. Hoffenheim 39 30 11 6 13 53 60 -7

9. Freiburg 39 29 11 6 12 41 52 -11

10. Heidenheim 34 30 8 10 12 43 52 -9

11. B. Mönchengladbach 31 30 7 10 13 53 60 -7

12. Werder Bremen 31 29 8 7 14 36 49 -13

13. Wolfsburg 31 30 8 7 15 35 50 -15

14. Union Berlin 29 29 8 5 16 25 45 -20

15. Bochum 27 30 5 12 13 34 60 -26

16. Mainz 26 29 5 11 13 30 47 -17

17. Colônia 22 30 4 10 16 23 53 -30

18. Darmstadt 17 30 3 8 19 30 72 -42

