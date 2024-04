Gopinath, do FMI, diz que demanda dos EUA está alimentando crescimento e juros mais altos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos precisam melhorar suas receitas para diminuir os grandes déficits orçamentários que apresenta, mesmo que esteja ajudando o mundo a ter crescimento econômico por causa da forte demanda doméstica, afirmou neste sábado a primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Ela afirmou a um fórum sobre política fiscal nos encontros entre FMI e Banco Mundial que os déficits norte-americanos devem subir por anos, tendo os EUA uma das curvas de dívida mais acentuadas do planeta.

“Os altos níveis de déficits também estão trazendo crescimento e alta demanda nos EUA, e isso tem um efeito positivo no resto do mundo”, afirmou Gopinath. “Mas, junto com esse crescimento, você tem maiores taxas de juros e um dólar mais forte, e estes dois últimos estão criando mais complicações para o mundo.”

(Por David Lawder)