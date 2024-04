França cria selo de qualidade para empresas de turismo a fim de garantir excelência do setor

A França vai criar um selo de qualidade para empresas de turismo, com o objetivo de garantir, segundo uma portaria publicada no sábado (20), um "alto nível de qualidade no atendimento e nos serviços", bem como "um alto nível de exigência em termos de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente".

A portaria que cria esse rótulo, publicada no Diário Oficial, detalha os critérios de atribuição do selo de excelência: "a qualidade do atendimento e dos serviços, incluindo o conforto, a competência e a habilidade dos operadores e funcionários, o domínio de idiomas estrangeiros, a qualidade das informações fornecidas aos clientes e o acompanhamento da satisfação desses últimos."

Mas, também, "o nível de exigência das medidas adotadas em favor da proteção do meio ambiente e da promoção de um turismo ecologicamente responsável".

As empresas elegíveis são aquelas de hospedagem, restauração, lazer, locais de visita, informação e transporte, acrescenta a portaria, assinada pelo ministério Delegado para Empresas, Turismo e Consumo.

O dispositivo entrará em vigor em 1º de maio. Uma vez concedido, o rótulo será válido por cinco anos e poderá ser renovado.

Turismo emprega mais de 2 milhões

O setor do turismo representa 7,5% do PIB francês e emprega mais de 2 milhões de pessoas.

Embora a qualidade do atendimento às vezes seja criticada, a França é o principal destino turístico mundial, de acordo com a classificação da Organização Mundial do Turismo (OMT). As receitas do turismo internacional atingiram um novo recorde no ano passado, com € 63,5 bilhões gastos por visitantes estrangeiros.

A França espera receber mais de 100 milhões de turistas, segundo o governo. O país sediará neste verão europeu os Jogos Olímpicos em Paris e celebrará o 80º aniversário do Desembarque de 6 de junho de 1944 na Normandia.

Com informações da AFP