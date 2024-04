Ataque com drones ucranianos provoca duas mortes no oeste da Rússia

Um ataque ucraniano com drones causou duas mortes na província fronteiriça de Belgorod, no oeste da Rússia, disse neste sábado (20) o governador local, Vyacheslav Gladkov. Na véspera, os russos atacaram a região de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia. Parlamentares dos EUA estudam envio de ajuda de US$ 61 bilhões para Kiev.

"O vilarejo de Poroz, no distrito urbano de Grayvoronsky, foi atacado pelas forças armadas ucranianas com drones. Devido ao lançamento de dois artefatos explosivos, um edifício residencial pegou fogo [...] Dois civis morreram", afirmou Gladkov no Telegram.

As vítimas são um homem e uma mulher, acrescentou o governador de Belgorod.

Um edifício residencial e um celeiro ficaram "completamente queimados" e outro imóvel residencial ficou gravemente danificado, explicou Gladkov. As equipes de socorro estão no local, acrescentou.

Gladkov havia informado previamente de outro ataque de drone lançado por Kiev contra o povoado de Istobnoye que não causou vítimas.

Também foram registrados ataques ucranianos em outras províncias do oeste da Rússia como Kursk, Kaluga e Bryansk, segundo mensagens no Telegram de seus respectivos governadores.

Em Kaluga e Bryansk, os drones provocaram danos em infraestruturas energéticas, assinalaram essas fontes.

Enfrentando a ofensiva de Moscou há mais de dois anos, Ucrânia multiplicou nas últimas semanas seus ataques em território russo, com especial interesse nas instalações energéticas.

Kiev prometeu levar os combates ao solo russo em resposta aos numerosos bombardeios contra o seu território.

Zelensky pede mais ajuda

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai votar no sábado (20) um grande plano de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan, apoiado por legisladores de ambos os lados.

O pacote de US$ 95 bilhões - dos quais US$ 61 bilhões para a Ucrânia - vem sendo solicitado há meses pelo presidente Joe Biden.

O presidente Volodymyr Zelensky pediu na sexta-feira (19) à Otan mais armas para resistir à ofensiva militar russa.

A aliança transatlântica atendeu parcialmente ao pedido, com envio de mais sistemas de defesa antiaérea à ex-república soviética.

O apelo de Zelenski foi feito após bombardeios russos em Dnipro e na localidade próxima de Synelnykove, no centro-leste da Ucrânia, que deixaram sete mortos, inclusive duas criancas.