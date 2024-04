"Se a inflação subjacente continuar subindo, provavelmente aumentaremos juros", diz Kazuo Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou hoje que, a depender da evolução dos próximos dados econômicos, a autoridade monetária poderá voltar a aumentar juros. "Se a inflação subjacente continuar subindo, provavelmente aumentaremos juros", disse, em evento organizado pelo Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Ueda explicou que, para tomar as decisões, o BoJ levará em conta principalmente o impacto dos aumentos salariais recentes nos preços, sobretudo no segmento de serviços. Segundo ele, a instituição adotará uma abordagem "cautelosa" ao definir os passos seguintes. Segundo ele, a expectativa é de que as condições financeiras permaneçam acomodatícias por enquanto.